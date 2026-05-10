Nuevo temblor se registra en el norte: Conoce la magnitud del moviminto telúrico
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este domingo 10 de mayo, a las 17:55 horas, un temblor de magnitud 4,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 92 km al suroeste de Pisagua, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 26,6 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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