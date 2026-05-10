Nuevo temblor se registra en el norte: Conoce la magnitud del moviminto telúrico

10 may. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo 10 de mayo, a las 17:55 horas, un temblor de magnitud 4,3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 92 km al suroeste de Pisagua, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 26,6 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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