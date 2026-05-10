Rechazo transversal en mundo político por agresión contra diputado Olivares: "La violencia no se puede permitir en ningún evento"

10 may. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un rechazo transversal en el mundo político generó la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares (PDG), quien denunció haber recibido un golpe de puño en el rostro mientras visitaba un club deportivo en Olmué, región de Valparaíso.

"La violencia no se puede permitir en ningún evento"

Uno de los que alzó la voz fue el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien, pese a las evidentes diferencias políticas, condenó el ataque: "Lo que le pasó a Javier Olivares esta madrugada es inaceptable", comentó en redes.

"La violencia física contra un parlamentario no es respuesta política, nunca. Eso no cambia nada de lo que pienso de su manera de pensar y actuar. Pero una cosa es el debate político y otra muy distinta es un golpe en la cara. Espero que se identifique a los responsables", concluyó.

Otro que salió en defensa del parlamentario fue el líder del PDG, Franco Parisi: "Uno puede tener mil y una diferencias con una persona y con Javier, por qué no. Pero la violencia no se puede permitir en ningún evento".

Por medio de una declaración pública, el excandidato presidencial aseguró que el legislador fue "atacado cobardemente" y confirmó que tanto él como uno de sus asesores realizaron las denuncias correspondientes tras el incidente en Olmué.

"No podemos tolerar ni las amenazas ni la violencia que en este caso la está sufriendo un diputado del PDG. Es un chileno más que tiene una responsabilidad que cumplir, pero la violencia tiene que estar erradicada en Chile", cerró el comunicado.

"Ser víctima de violencia no es aceptable"

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD), también condenó el ataque: "La agresión a Javier Olivares es intolerable, no podemos permitir que las diferencias políticas se resuelvan a golpes. La justicia debe identificar a los agresores y sancionarlos severamente".

"Mi solidaridad hacia el diputado y su equipo; ser víctima de violencia no es aceptable en ningún contexto y no tiene ninguna justificación", añadió en su cuenta de X.

En tanto, su par republicano Cristián Araya envió su "solidaridad" con Olivares y su equipo "frente a la cobarde agresión recibida. Espero que pronto los culpables sean identificados y sancionados".