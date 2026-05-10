Incendio afecta a local comercial de Recoleta: Bomberos trabaja en controlar la emergencia

10 may. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registra la tarde de este domingo en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, generando una enorme columna de humo que se puede ver desde distintos puntos de la capital.

¿Qué se sabe sobre el incendio en Recoleta?

El fuego habría comenzado a eso de las 19:00 horas, en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Purísima con Antonio López de Bello.

El lugar afectado corresponde a un local de comida llamado "La casa de los estilos". Aunque existía peligro de propagación, este habría sido evitado por personal de Bomberos.

Compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago llegaron de inmediato al sector para controlar la emergencia, que alcanzó la segunda alarma de incendio.

De momento se desconoce el origen de las llamas y si existen personas lesionadas.