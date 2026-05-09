Tragedia en San Pablo: Encuentran dos cuerpos dentro de una casa que fue consumida por incendio

09 may. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en identificar dos cuerpos que este sábado fueron encontrados al interior de una casa que se vio consumida por un voraz incendio en la comuna de San Pablo, región de Los Lagos.

El hallazgo de los cadáveres se produjo cuando Bomberos realizaba labores de remoción de escombros tras controlar la emergencia, ocurrida en un inmueble ubicado en calle Pilmaiquén, a unas 12 cuadras de la plaza de la comuna.

"Habrían llegado haciendo fuego en una combustión lenta"

El Ministerio Público instruyó a detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Osorno y peritos del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt para las diligencias, enfocadas en identificar a las víctimas y determinar el origen del incendio.

El subprefecto Javier Yusthy, jefe de la Brigada Homicidios (BH) de Osorno, señaló que ambas personas habrían fallecido producto del siniestro.

"Conforme a la entrevista de testigos, habrían llegado hasta el domicilio haciendo fuego en una combustión lenta, la que se habría inflamado, produciendo el incendio", indicó la autoridad.

"Se continúa con el proceso investigativo a fin de establecer la real dinámica de los hechos, como establecer también la identidad de las personas fallecidas", concluyó.