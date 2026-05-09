Revisa los bonos que pueden recibir en el mes de mayo los adultos mayores

09 may. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de los meses más fríos del año, aumentan los gastos asociados a calefacción, salud y abrigo, especialmente en los hogares de adultos mayores.

Es por ello que el Estado ofrece una serie de bonos, subsidios y aportes a los que los pensionados pueden optar, en algunos casos de forma automática al cumplir los requisitos, mientras que otras veces deben postular.

A partir de este mes de mayo, los adultos mayores podrán recibir una serie de beneficios estatales destinados a apoyarlos a enfrentar esta temporada con un ingreso extra.

¿Qué bonos pueden recibir los adultos mayores?

Bono de Invierno

El Bono de Invierno es un aporte económico destinado a personas pensionadas para apoyar los gastos propios de la temporada. En 2026, contempla un pago único de $81.257 y está dirigido a quienes tengan 65 años o más y que reciban una pensión igual o inferior a $231.440.

El beneficio se entrega de forma automática junto con el pago de la pensión, sin necesidad de postular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos:

Beneficiarios de la PGU que no reciban otra pensión.



Pensionados del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, de Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, con una pensión igual o menor a los $231.440.

Pensionados de AFP que reciban pensiones mínimas con garantía estatal.

Beneficiarios de una pensión de reparación, como víctimas de prisión política, viudos o exonerados políticos .

Puedes revisar más detalles sobre este aporte aquí. En caso de que quieras revisar tu situación, puedes comunicarte al call center 101 o consultar a través de los canales oficiales de ChileAtiende, donde entregan orientación sobre el pago y las condiciones del beneficio.

Asignación familiar

La Asignación Familiar se paga mensualmente a los trabajadores dependientes, independientes, pensionados y pensionadas por cada carga familiar reconocida.

El monto depende del ingreso mensual que recibas:

Hasta $631.976 : $22.007.

: $22.007. Entre $631.976 y $923.067 : $13.505.

: $13.505. Desde $923.067 hasta $1.439.668 : $4.267.

: $4.267. A partir de $1.439.669: no tienes derecho al subsidio.

Para postular y acreditar tus cargas, entra aquí.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se otorga mensualmente a los adultos mayores una vez que cumplen 65 años. Para postular al bono, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años cumplidos.

No formar parte del 10% más rico de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar 20 años continuos o no de residencia en Chile desde que se alcanzaron los 20 años de edad.

Haber permanecido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la postulación.

La pensión base debe ser igual o menor a $1.252.602

Con la reforma de pensiones, la PGU aumentará a un monto de $250.000 mensuales. Quienes tienen 82 años o más ya están recibiendo ese monto; a partir de septiembre de 2026 será para quienes tienen 75 años o más; y en septiembre de 2027 alcanzará a las personas de 65 o más años. Si quieres postular al beneficio, pincha aquí.

Beneficio por Años Cotizados

Es un bono automático al que no se postula y que entrega un aporte mensual adicional a la pensión. Se aprobó en la Reforma de Pensiones y comenzó a pagarse a partir de enero de este año. El monto corresponde a 0,1 UF por cada 12 meses cotizados, con un tope de 2,5 UF mensuales, lo que equivale a 25 años de cotizaciones. Consulta aquí si eres beneficiario.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte estatal que busca aumentar el monto de la pensión de las mujeres que sean madres y que estén afiliadas a una AFP o reciban PGU o Pensión de Sobrevivencia.

Además, para obtenerlo deben acreditar 20 años continuos o no de residencia en Chile desde que se alcanzaron los 20 años de edad y haber permanecido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la postulación.

Se comienza a entregar de forma mensual cuando la madre se jubila, ya que cuando la beneficiaria se convierte en madre, recibe un monto de dinero variable que comienza a generar rentabilidad en la cuenta de AFP hasta cuando comienza a ser pensionada. Para postular y recibirlo, entra aquí.

Bonos Bodas de Oro

Este bono lo reciben en una sola ocasión las parejas que demuestren tener 50 años de matrimonio. El monto es de 2025 es de $463.166 ($231.583 para cada cónyuge vivo) y puedes postular aquí.

Bono de Reconocimiento

El Bono de Reconocimiento es un beneficio que se entrega a los trabajadores que se hayan cambiado desde el antiguo sistema de pensiones a las actuales AFP.

Este dinero se suma a su cuenta de capitalización individual y aumenta los ahorros acumulados para cuando uno se pensione. El pago se debe solicitar en la AFP en que la persona esté afiliada.

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