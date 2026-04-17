Cómo acceder a los vuelos gratuitos en globo aerostático este fin de semana

17 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Un imperdible panorama familiar se vivirá este fin de semana en Santiago, en el marco de las celebraciones de aniversario del adulto mayor.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) anunció una llamativa actividad: los “Globos del Carnaval Mayor”, una experiencia que permitirá a los asistentes elevarse en globos aerostáticos como parte del programa Vacaciones Tercera Edad.

¿Cuándo se podrá volar en globo aerostático?

La iniciativa se desarrollará este sábado 18 y domingo 19 de abril. En total, serán 150 cupos diarios, por lo que desde la organización hicieron un llamado a asistir con anticipación y a respetar el orden de llegada.

¿Cómo acceder a las entradas?

Los interesados deberán acudir al acceso por Avenida Grecia, donde se habilitará el ingreso a la actividad. A partir de las 09:00 horas se comenzarán a entregar pulseras de colores que acreditan la participación.

Una vez obtenida la pulsera, los asistentes podrán dirigirse al sector habilitado para vivir la experiencia de ascender en los globos aerostáticos, en lo que promete ser uno de los panoramas más atractivos del fin de semana en la capital para los adultos mayores.

Además, desde Sernatur destacaron que esta actividad forma parte de las acciones del programa Vacaciones Tercera Edad, iniciativa que busca promover el turismo interno y generar espacios de recreación, integración y bienestar para las personas mayores en Chile.