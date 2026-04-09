Festival Ñam 2026: Cómo conseguir entradas para el evento gastronómico que reunirá más de 50 restaurantes este fin de semana

09 abr. 2026 - 14:13 hrs.

¿Qué pasó?

Entre el 10 y el 12 de abril se realizará la 13.ª edición del Festival Ñam, un evento que reunirá propuestas gastronómicas, música en vivo y diversas actividades para toda la familia.

La instancia contará con más de 50 restaurantes y un mercado de productores con propuestas que incluyen delicias de mar, parrillas, opciones veganas, coctelería y preparaciones de distintos territorios del país.

Realizado desde el 2011 por Street Machine junto a la Fundación Gastronomía Social, el Festival Ñam se ha consolidado como una instancia que reúne distintas experiencias gastronómicas en un mismo lugar con la premisa de conectar a los asistentes con las distintas tradiciones culinarias presentes en Chile.

Sabores, coctelería y actividades para toda la familia

Definiéndose como una fiesta gastronómica, el Festival Ñam se posiciona como un punto de encuentro para chefs, productores nacionales, pescadores artesanales, bartenders y emprendedores, en una experiencia que busca conectar a quienes producen la comida con sus consumidores.

El Festival incluirá espacios como Ñam Mercado, con más de 100 stands de productores nacionales, y Caleta Ñam, que ofrecerá preparaciones y productos marinos. A esto se suma Ñam Bar, con propuestas de coctelería y un beer garden.

Además, habrá actividades para distintos públicos, como Ñamcito, un espacio pensado para niños con talleres y experiencias lúdicas para aprender sobre alimentación, y Cocina Academia Ñam, espacio en que se realizarán clases y demostraciones culinarias en vivo.

En esta edición, Perú será el país invitado. Entre los representantes de su escena gastronómica que vendrán al Festival, destaca el chef peruano de ascendencia japonesa Mitsuharu “Micha” Tsumura, creador del restaurante Maido, elegido como el mejor del mundo en 2025 según el ranking The World’s 50 Best Restaurants.

¿Dónde conseguir entradas?

La venta de entradas está disponible a través del sistema Punto Ticket. Existen diversas alternativas, incluyendo opciones de compra individuales y grupales, así como pases para asistir por un día o durante todo el fin de semana.

El evento contempla descuentos para vecinos de comunas de La Reina y Providencia, así como para afiliados a determinadas instituciones, según lo informado por la organización en el link de compra, en el que también están detallados los distintos horarios de ingreso.





¿Cómo llegar?

Esta versión del Festival Ñam se realizará los días 10, 11 y 12 de abril en el Parque Padre Hurtado en la comuna de La Reina, uno de los principales puntos de encuentro para actividades al aire libre en Santiago.

El recinto cuenta con accesos por avenidas principales y opciones de transporte público cercanas. Desde el Metro Francisco Bilbao (L4), se pueden tomar los recorridos 518 o D08 del sistema Red: ambos cuentan con una parada frente a la entrada principal del parque por Av. Francisco Bilbao.

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