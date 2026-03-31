Búsqueda de huevos de pascua en un laberinto: Cementerio ofrece panorama gratuito al interior de sus parques

31 mar. 2026 - 11:16 hrs.

Este domingo 5 de abril se celebra la Pascua de Resurrección, un día que los niños y niñas esperan con ansias, especialmente por la búsqueda de huevitos de chocolate que el conejo suele esconder.

Es por ello que el cementerio Parque del Recuerdo ofrecerá durante esa jornada una actividad gratuita para que los más pequeños se diviertan.

Huevitos escondidos en un laberinto

Según informó la administración del cementerio, a partir de las 10:00 horas del domingo 5 de abril, niños y niñas de hasta 12 años podrán participar de una entretenida búsqueda de huevitos de chocolate.

La actividad se realizará en el sector de la Laguna en Parque del Recuerdo Américo Vespucio, donde los pequeños deberán buscar los huevitos escondidos a lo largo de un laberinto natural de más de 1.400 m2.

¿Cómo participar?

Para participar del evento, hay que inscribirse de forma online (pincha aquí), donde se debe incluir el nombre del apoderado, la cantidad de niños y un número de contacto.

Adicionalmente, las familias podrán escuchar cuentos sobre el Conejo de Pascua, que serán relatados por Mónica Tagle desde las 11 horas. También, los niños podrán recorrer la zona de juegos y visitar la isla con un bosque de bambú junto con pasarelas sobre el agua, un hotel para bichos y una actividad para pintar huevitos.

La Laguna de Parque del Recuerdo está situada en Américo Vespucio 555, en la comuna de Huechuraba.

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