¿Buscas panoramas con tu mascota? Estos son los mejores caniles y parques para pasear perros en Santiago

25 mar. 2026 - 17:06 hrs.

Las regiones y ciudades de Chile, especialmente Santiago, se han vuelto cada vez más "pet friendly" y han surgido más espacios para compartir con las mascotas, como los caniles: los espacios cerrados que permiten a las mascotas correr sin correa, jugar y socializar con otros animales.

Y diversas comunas de la capital han incorporado zonas especialmente habilitadas para perros dentro de parques, atendiendo a una demanda que cada vez va en mayor aumento por la tenencia responsable y la opción de tener una mascota antes que tener hijos.

Desde Zoetis hicieron una serie de recomendaciones para visitar caniles y parques que se encuentran en Santiago y las precauciones que hay que tener al llevar al perro previamente al paseo.

Caniles y parques en Santiago: ¿A cuáles ir?

Dentro de los parques urbanos de la Región Metropolitana hay diferentes sectores cercados o zonas frecuentadas que funcionan como puntos de encuentro para el juego y la socialización, y entre los más conocidos se encuentran:

Parque Juan Pablo II: Ubicado en la comuna de Las Condes, el parque cuenta con una zona canina de casi 1.000 m² para que los perros puedan ejercitarse y socializar libremente. Además, el espacio tiene juegos de agilidad, bebederos, bancas y bastante sombra.

Ubicado en la comuna de Las Condes, el parque cuenta con una zona canina de casi 1.000 m² para que los perros puedan ejercitarse y socializar libremente. Además, el espacio tiene juegos de agilidad, bebederos, bancas y bastante sombra. Plaza Loreto Cousiño: Es uno de los caniles más grandes de Santiago, y se destaca y diferencia de los demás porque tiene aproximadamente 2.000 m² de pasto totalmente natural, lo que lo mantiene fresco incluso en días de calor y lo hace un punto de interés en la comuna de Providencia.

Es uno de los caniles más grandes de Santiago, y se destaca y diferencia de los demás porque tiene aproximadamente 2.000 m² de pasto totalmente natural, lo que lo mantiene fresco incluso en días de calor y lo hace un punto de interés en la comuna de Providencia. Parque Inés de Suárez: También pertenece a la misma comuna y es uno de los clásicos para paseos con mascotas en el sector oriente, incluso se ha vuelto más popular debido a que los perros tienen encuentros muy amigables y espontáneos.

También pertenece a la misma comuna y es uno de los clásicos para paseos con mascotas en el sector oriente, incluso se ha vuelto más popular debido a que los perros tienen encuentros muy amigables y espontáneos. Parque Bicentenario: Es uno de los lugares más frecuentados para pasear perros en Vitacura, ya que cuenta con múltiples áreas verdes para jugar y correr junto a las mascotas.

Es uno de los lugares más frecuentados para pasear perros en Vitacura, ya que cuenta con múltiples áreas verdes para jugar y correr junto a las mascotas. Parque San Borja: Un parque cerrado ubicado en Santiago Centro que es muy amigable con los perros, ya que cuenta con diversos espacios de áreas verdes, ideales para paseos de mascotas y tutores.

Recomendaciones antes de visitar un canil

Diego Pincheira, veterinario del laboratorio Zoetis, hace énfasis en algunos desafíos que plantean estos lugares: "Los parques y caniles pueden facilitar la transmisión de parásitos o enfermedades si las mascotas no cuentan con sus controles veterinarios al día". Para ello, recomienda:

Esquema de vacunación completo, considerando su refuerzo anual.

Antiparasitarios internos y externos vigentes, realizados cada mes.

Buen estado general de salud.

Supervisión durante la interacción con otros perros.

"El uso de antiparasitarios de amplio espectro, tal como Simparica Trío, ayuda a proteger a los perros frente a pulgas, garrapatas y ácaros, parásitos que pueden encontrarse con mayor frecuencia en lugares donde se concentran varias mascotas", agregó el especialista en salud animal.