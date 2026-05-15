Fundación Abrázame busca voluntarios para acompañar a bebés en situación de abandono: así puedes postular

15 may. 2026 - 06:12 hrs.

Hay bebés en hospitales y residencias del Estado que pasan sus primeros meses de vida sin que nadie los abrace.

La Fundación Abrázame existe precisamente para cambiar eso, y acaba de abrir una nueva convocatoria para sumar voluntarios a su programa de primera infancia en la Región Metropolitana.

Por qué importa el contacto físico

Desde el equipo médico del Hospital San Juan de Dios, donde el programa opera con turnos organizados de voluntarios, explicaron que el afecto constante genera cambios clínicamente observables en los bebés: mejora la frecuencia cardiaca, los parámetros fisiológicos, los calma y además acelera su recuperación cuando están enfermos.

En Chile, la población de menores de dos años en residencias de protección aumentó un 72% entre 2021 y 2025. Sin estímulo afectivo constante, los psicólogos advierten que los lactantes corren el riesgo de desarrollar cuadros de carencia afectiva, con desinterés por el entorno y rezagos en su desarrollo psicomotor.

Qué implica ser voluntario

El programa Abrázame+ Primera Infancia no se basa en visitas esporádicas, sino en presencia constante.

Cada voluntario se convierte en una figura estable para un bebé o niño de hasta 3 años, con visitas diarias de una hora, trabajando en duplas para asegurar presencia todos los días del año.

El proceso de formación previo dura aproximadamente tres meses e incluye presentación de documentos, una entrevista psicológica y capacitaciones específicas.

Además, contempla acompañamiento semanal presencial para los voluntarios durante todo el tiempo que dure su participación.

Quiénes pueden postular

Los requisitos son los siguientes:

Ser mayor de 25 años, no tener antecedentes penales, no estar atravesando un duelo reciente, y contar con disponibilidad para realizar visitas diarias y participar en una instancia formativa semanal.

No estar inhabilitado para trabajar con menores de edad por maltrato o delitos sexuales. Noticias Chile

La fundación subraya que se trata de un voluntariado de alto compromiso: no es una actividad puntual ni ocasional.

Fechas del proceso

La postulación formal está abierta entre el 14 y el 16 de mayo. El envío de documentación se realizará entre el 18 y el 20 de mayo. Las evaluaciones psicológicas se llevarán a cabo entre el 25 de mayo y el 5 de junio, y los resultados se comunicarán el 12 de junio.

Cómo inscribirse

El punto de partida es el sitio oficial de la fundación: abrazame.cl/voluntariados. Desde ahí se puede acceder al formulario de inscripción, aunque este paso no constituye una postulación formal. También es posible escribir directamente a hola@abrazame.cl para consultas sobre el voluntariado profesional en áreas como psicología, salud, educación o derecho.