"Quizás la palabra era hipérbole": Kast aclara dichos sobre "metáfora" de expulsar a 300 mil migrantes en su primer día

14 may. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast intentó aclarar este jueves sus declaraciones sobre la promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares en su primer día de Gobierno, luego de que el miércoles señalara que aquello había sido una “metáfora”.

La precisión del Mandatario se produjo en medio de cuestionamientos desde la oposición, luego de que parlamentarios acusaran al jefe de Estado de relativizar una de las principales promesas de su campaña presidencial.

La aclaración de Kast

Durante la promulgación de la ley de desalinización en Caldera, Kast sostuvo que “quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. Uno cuando está en una exposición pública puede juzgar que un término no es el más apropiado quizás, pero todos entienden”.

El Mandatario defendió además las medidas adoptadas por su administración en materia migratoria y afirmó que “el ciudadano de a pie entiende lo que estamos haciendo. Ven los aviones que han salido y que van a ir regularmente saliendo con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y que hoy día hay mucho menos ingresos clandestinos, ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país”.

En esa línea, agregó que “una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir”.

Críticas al gobierno anterior y situación migratoria

En su intervención, Kast también apuntó a la administración del expresidente Gabriel Boric y sostuvo que “cuando tenemos un stock de carpetas que quedaron sin firmar, cuando tenemos una cantidad de solicitudes sin procesar y vemos el sistema de digitalización y cruce de datos, primero tenemos que ordenar eso para hacer todo el cruce de datos que viene”.

Además, aseguró que el Ejecutivo continúa trabajando para concretar expulsiones y afirmó que “seguimos trabajando con las relaciones internacionales para que Venezuela abra la posibilidad de recibir a sus propios compatriotas (...) esto es sin vuelta atrás”.

El Presidente reiteró también que las primeras expulsiones apuntarán a personas con situación migratoria irregular o con causas pendientes.

Seguridad y control fronterizo

En medio de las críticas al plan impulsado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, Kast defendió la estrategia del Gobierno y aseguró que “los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados (...) Nosotros hemos avanzado”.

El jefe de Estado destacó los controles implementados en sectores fronterizos como Chacalluta, Visviri, Colchane y Ollagüe, además del combate al contrabando y al crimen organizado.

“Han visto toda la disputa que se genera por recuperar la zanja por parte del crimen organizado y cómo hemos ido enfrentando el contrabando en la zona. Y en estas semanas, en estos meses, el decomiso de droga ha aumentado”, afirmó.

También valoró los operativos realizados en Temucuicui, en la región de La Araucanía. “El ingreso a denominados territorios autónomos es algo que se está realizando con efectividad y eficiencia. Lo vimos el día de ayer, lo vimos la semana pasada en dos lugares”, señaló.

Finalmente, Kast aseguró que “más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos avanzando. Nosotros estamos concretando” y cerró afirmando que “yo me quedo con los logros, que a mi juicio van a seguir dándose, porque lo que hemos señalado es que la mano ha cambiado”.

Proyecto de Reconstrucción

Durante la actividad en Atacama, el Mandatario también abordó la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional y agradeció el trabajo realizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Agradecerles a los parlamentarios por el tremendo esfuerzo que hicieron. Entiendo que se den discusiones (...) pero para nosotros como gobierno esto es fundamental, para Chile es fundamental”, afirmó.

Respecto a las propuestas que no fueron aprobadas durante la discusión legislativa, Kast indicó que “eso requiere un análisis que tendremos que hacer como Gobierno, si insistir o no, pero siempre dentro del marco del diálogo y ver qué es lo mejor para Chile”.

Todo sobre José Antonio Kast