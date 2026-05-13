Senador Flores responde a Kast por dichos sobre expulsión de migrantes: "No se gobierna con metáforas"

13 may. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast durante una actividad en la Cámara Chilena de la Construcción mencionó que la promesa que hizo durante la campaña sobre expulsar a 300 mil migrantes irregulares si llegaba a La Moneda debía ser entendida como una “metáfora”.

Y es que una de las principales promesas de campaña de José Antonio Kast era la expulsión de migrantes irregulares, incluso el Mandatario inició una cuenta regresiva que finalizaba el 11 de marzo, día que asumió en el Gobierno.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

El Presidente aclaró que se realizarán cambios a la política migratoria, lo que impulsaría a que muchas personas abandonen el país de forma voluntaria. “Muchas personas van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta, en la medida en que se garantice que vienen a trabajar, en la medida en que se garantice que tienen un contrato”, señaló.

La respuesta de Iván Flores

El senador DC Iván Flores manifestó su malestar a la luz de los dichos del Presidente, apuntando a la inconsistencia entre lo prometido por el entonces candidato José Antonio Kast y la realidad.

"No me sorprende lo que el Gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir... No se gobierna con metáforas. Si era así por qué hizo toda una parafernalia anunciando una cuenta regresiva donde todos los días iba dando cuenta. Llegamos al día 40, quedan 39 días y luego 38 días para expulsar a los inmigrantes", declaró el parlamentario.

Según el senador, "la única expulsión que ha habido en casi tres meses de Gobierno fue una expulsión que estaba preparada desde el año pasado. Y quedan todavía de 36 mil a 38 mil personas que tienen orden de expulsión vigente y que no han sido expulsadas".

Iván Flores agregó que "no vengan con historias. O sea, esto no son metáforas, sino para qué se compromete, para qué hay una cuenta regresiva. ¿O fue puro show?".