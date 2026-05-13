Visa de turismo vs. de prometido: experto revela por qué no deberías solicitar las dos al mismo tiempo

13 may. 2026 - 07:05 hrs.

Entre las visas que permiten ingresar al territorio estadounidense están la de turismo y la de prometido. Pero a pesar de que ambas constituyen formatos legales para extranjeros, sus naturalezas y propósitos son muy diferentes.

En consecuencia, la incompatibilidad de sus sentidos podría hacer que solicitarlas al mismo tiempo genere un problema, en vez de una solución.

Especialistas en temas migratorios sugieren que hay razones de peso para evitar hacer estos dos trámites en simultáneo o seguidamente. En función de la aprobación de esta autorización oficial, es fundamental saber cómo funcionan y cuáles son sus fines.

¿Por qué no se debería solicitar la visa de turismo y la de prometido al mismo tiempo?

El abogado de inmigración, Julio Oyhanarte, explica que la visa de prometido (K-1) es para viajar a casarse con un ciudadano americano y quedarse a vivir en el territorio, mientras que la visa de turista es para ir y devolverse al país de origen.

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En el caso de que se haya iniciado un trámite que le diga al Gobierno que el solicitante quiere viajar a casarse, conseguir una green card y una visa de inmigrante, pedir paralelamente una visa de turista es una intención contradictoria. Ello debido a que la visa de turista es una intención de no inmigrante.

“Ahí hay una contradicción y el Gobierno no te va a creer. Entonces es muy probable que te rechacen alguna de las dos cosas”, detalló el especialista.

Oyhanarte sugiere que “es complicado” abordar una tramitación bajo esas condiciones, debido a los argumentos contradictorios que se están presentando.

Transparencia y coherencia ante migración

Tras conocer el funcionamiento de cada tipo de visa, el experto sugiere que no se deben sacar temas contradictorios en la gestión de inmigración.

“Jamás mientan en inmigración y traten de no sacar temas contradictorios”, agregó.

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