Temblor en la zona norte: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La mañana de este miércoles 13 de mayo, a las 06:18 horas, un temblor de magnitud 4,2 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 100 km al sureste de Alto del Carmen, en la región de Atacama, con una profundidad de 107 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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