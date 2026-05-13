Restricción vehicular: Conoce los dígitos que no pueden circular este miércoles 13 de mayo

13 may. 2026 - 05:30 hrs.

Este miércoles 13 de mayo, el Ministerio del Medio Ambiente y el de Transportes y Telecomunicaciones pusieron en marcha el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) para la Región Metropolitana.

Esta medida fundamental busca reducir los niveles de contaminación ambiental, específicamente el material particulado 2.5, que ha logrado disminuir en un 75% desde la década de los 90 gracias a estas políticas de Estado.

La normativa se aplica en toda la Provincia de Santiago, además de las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

A continuación, te detallamos las fechas, dígitos y zonas donde aplicará la restricción vehicular este miércoles 13 de mayo.

¿Qué autos no pueden circular este miércoles?

Si tu vehículo cuenta con sello verde (automóviles, station wagons y similares) y fue inscrito antes del 1 de septiembre del 2011, la restricción se aplica según el último dígito de la placa patente de la siguiente manera:

Miércoles entre las 7:30 y las 21:00 horas: 2 y 3

Si tienes una motocicleta inscrita antes del 1 de septiembre de 2010, la restricción se aplica de la siguiente manera:

Miércoles entre las 7:30 y las 21:00 horas: 2 y 3

Para los vehículos (automóviles, station wagons y similares) que no cuentan con sello verde, la restricción es más estricta:

Miércoles entre las 7:30 y las 21:00 horas: 4, 5, 6 y 7

Para las moticicletas anteriores al 2002, la restricción es así:

Miércoles entre las 7:30 y las 21:00 horas: 4, 5, 6 y 7

Es importante recordar que para estos dos últimos casos, correspondientes a los vehículos y las motocicletas sin sello verde, hay prohibición absoluta de circular dentro del anillo Américo Vespucio, sin importar su último dígito.

Otros tipos de vehículos con restricción hoy

En el caso de los buses de transporte privado de personas, además de buses interurbanos y rurales de pasajeros sin sello verde, la restricción rige según el último dígito de la placa patente de la siguiente manera:

Miércoles entre las 10:00 y las 16:00 horas: 4, 5, 6 y 7

Para el transporte de carga sin sello verde, la medida aplica de esta forma:

Miércoles entre las 10:00 y las 18:00 horas: 4, 5, 6 y 7

Multas

La infracción por no respetar la restricción vehicular puede derivar en multas que van desde 1 hasta 1,5 UTM, es decir, entre $68.647 y $102.970 aproximadamente, aunque el monto definitivo queda sujeto a lo que determine el respectivo juzgado de policía local.

¿Cuándo comienza y hasta cuándo dura el Plan?

La restricción vehicular 2026 inicia oficialmente este 1 de mayo y se extiende al 31 de agosto. La medida rige de lunes a viernes, exceptuando festivos, en un horario que va desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

Otras medidas del Plan Operacional

Además del control de tránsito, el plan GEC incluye la prohibición de quemas agrícolas, la restricción del uso de calefactores a leña en residencias y la paralización de fuentes fijas industriales en caso de declararse Preemergencia o Emergencia Ambiental.

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