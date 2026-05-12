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Asignación Familiar: Estos son los requisitos para recibirla

La Asignación Familiar es un aporte económico estatal dirigido a los trabajadores, pensionados y subsidiados del país, cuyo objetivo principal es brindar un apoyo monetario por cada una de las personas que viven a sus expensas (cargas familiares).

Este beneficio entrega un monto de hasta $22.007 mensuales, conforme a los ingresos del beneficiario. Para que el dinero se sume al sueldo o pensión, es un paso obligatorio cumplir con las exigencias legales y realizar el reconocimiento de cargas.

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¿Qué se necesita para recibir la Asignación Familiar?

De acuerdo a la Ventanilla Única Social, podrá acceder a este aporte toda aquella persona que cumpla con uno de los siguientes requisitos:

  • Trabajar de forma dependiente en el sector público o privado.
  • Trabajar de forma independiente con afiliación a un régimen previsional antiguo al 1 de enero de 1974, que incluya el beneficio de Asignación Familiar.
  • Trabajar de forma independiente, cotizar en el sistema de AFP y haber acreditado cargas en el Instituto de Previsión Social (IPS).
  • Recibir subsidio de cesantía o subsidio por incapacidad laboral (licencia médica).
  • Recibir subsidio de cesantía y tener una pensión de cualquier régimen.
  • Tener una pensión de viudez y ser madre antes de contraer matrimonio con la persona trabajadora o pensionada beneficiaria.
  • Tener a tu cargo a niñas o niños por resolución judicial.
  • Tener derecho a prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario y haber recibido asignación familiar al momento de quedar cesante.
  • Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica de Invalidez.
  • Recibir el Subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años.
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¿Por quiénes se puede recibir la Asignación Familiar?

Las personas por las que se puede recibir el monto (causantes) son las siguientes:

  • Cónyuges, cónyuge embarazada o trabajadora embarazada (Asignación Maternal).
  • Cónyuge masculino con discapacidad y económicamente dependiente de su pareja.
  • Hijos, hijas, hijastros e hijastras hasta los 18 años; o hasta los 24 años si están solteros y son estudiantes regulares de enseñanza media, normal, técnica especializada o superior.
  • Hijos con discapacidad, sin importar la edad.
  • Nietos, bisnietos, huérfanos de padre o madre, o abandonados por estos (se les otorga el beneficio bajo los mismos requisitos que a las y los hijos).
  • Madre viuda. En este caso no hay requisito de edad.
  • Progenitores, abuelos u otros ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad de cualquier edad.
  • Niños, huérfanos o menores abandonados que estén a cargo de instituciones del Estado o reconocidas por el Supremo Gobierno.
  • Niños y adolescentes que estén al cuidado de una persona natural por resolución judicial.

¿Cómo se solicita la Asignación Familiar?

Este trámite se efectúa al realizar el reconocimiento de cargas (pulsa aquí) o en las oficinas de ChileAtiende, de la Caja de Compensación a la que esté afiliada la empresa del solicitante o a de la AFP correspondiente.

Al momento de realizar el trámite, se deben presentar documentos que acrediten el vínculo y la condición de la carga, como: certificado de nacimiento y/o de alumno regular; libreta de matrimonio o resolución de discapacidad de COMPIN, según corresponda al caso.

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