Asignación Familiar: Estos son los requisitos para recibirla

12 may. 2026 - 15:00 hrs.

La Asignación Familiar es un aporte económico estatal dirigido a los trabajadores, pensionados y subsidiados del país, cuyo objetivo principal es brindar un apoyo monetario por cada una de las personas que viven a sus expensas (cargas familiares).

Este beneficio entrega un monto de hasta $22.007 mensuales, conforme a los ingresos del beneficiario. Para que el dinero se sume al sueldo o pensión, es un paso obligatorio cumplir con las exigencias legales y realizar el reconocimiento de cargas.

¿Qué se necesita para recibir la Asignación Familiar?

De acuerdo a la Ventanilla Única Social, podrá acceder a este aporte toda aquella persona que cumpla con uno de los siguientes requisitos:

Trabajar de forma dependiente en el sector público o privado.

Trabajar de forma independiente con afiliación a un régimen previsional antiguo al 1 de enero de 1974, que incluya el beneficio de Asignación Familiar.

Trabajar de forma independiente, cotizar en el sistema de AFP y haber acreditado cargas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Recibir subsidio de cesantía o subsidio por incapacidad laboral (licencia médica).

Recibir subsidio de cesantía y tener una pensión de cualquier régimen.

Tener una pensión de viudez y ser madre antes de contraer matrimonio con la persona trabajadora o pensionada beneficiaria.

Tener a tu cargo a niñas o niños por resolución judicial.

Tener derecho a prestaciones del Fondo de Cesantía Solidario y haber recibido asignación familiar al momento de quedar cesante.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Pensión Básica de Invalidez.

Recibir el Subsidio para personas con discapacidad mental menores de 18 años.

¿Por quiénes se puede recibir la Asignación Familiar?

Las personas por las que se puede recibir el monto (causantes) son las siguientes:

Cónyuges, cónyuge embarazada o trabajadora embarazada (Asignación Maternal).

Cónyuge masculino con discapacidad y económicamente dependiente de su pareja.

Hijos, hijas, hijastros e hijastras hasta los 18 años; o hasta los 24 años si están solteros y son estudiantes regulares de enseñanza media, normal, técnica especializada o superior.

Hijos con discapacidad, sin importar la edad.

Nietos, bisnietos, huérfanos de padre o madre, o abandonados por estos (se les otorga el beneficio bajo los mismos requisitos que a las y los hijos).

Madre viuda. En este caso no hay requisito de edad.

Progenitores, abuelos u otros ascendientes mayores de 65 años o personas con discapacidad de cualquier edad.

Niños, huérfanos o menores abandonados que estén a cargo de instituciones del Estado o reconocidas por el Supremo Gobierno.

Niños y adolescentes que estén al cuidado de una persona natural por resolución judicial.

¿Cómo se solicita la Asignación Familiar?

Este trámite se efectúa al realizar el reconocimiento de cargas (pulsa aquí) o en las oficinas de ChileAtiende, de la Caja de Compensación a la que esté afiliada la empresa del solicitante o a de la AFP correspondiente.

Al momento de realizar el trámite, se deben presentar documentos que acrediten el vínculo y la condición de la carga, como: certificado de nacimiento y/o de alumno regular; libreta de matrimonio o resolución de discapacidad de COMPIN, según corresponda al caso.

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