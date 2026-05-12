Nueva función informativa de Google: Así puedes elegir Meganoticias como tu fuente preferida

12 may. 2026 - 15:01 hrs.

Google comenzó a implementar una nueva herramienta llamada “Fuentes preferidas”, función que permitirá a los usuarios personalizar las noticias que ven en el buscador y priorizar los medios de comunicación que más les interesan.

Con esta actualización, las personas podrán seleccionar sitios informativos específicos —como Meganoticias— para que aparezcan con mayor frecuencia dentro de las secciones de noticias destacadas de Google.

Cómo elegir a Meganoticias como fuente preferida?

El proceso es simple y se realiza directamente desde el buscador de Google.

Para agregar a Meganoticias como medio prioritario, debes:

Ingresar a Google y buscar cualquier noticia.

y buscar cualquier noticia. Ir a la sección de “Historias destacadas”.

Presionar el ícono de estrella que aparece junto a las noticias.

Seleccionar a Meganoticias dentro de las fuentes que deseas seguir.

Una vez realizado este proceso, Google comenzará a mostrar con mayor frecuencia contenidos de Meganoticias en el carrusel “De tus fuentes” y en recomendaciones informativas.

¿De qué se trata “Fuentes preferidas” de Google?

La nueva herramienta busca que cada usuario tenga mayor control sobre la información que consume diariamente, permitiendo priorizar medios locales, sitios especializados o plataformas informativas de confianza.

Según datos entregados tras el inicio de su implementación, las personas que marcan un sitio como fuente preferida tienen el doble de probabilidades de ingresar a ese contenido.

Además, Google detalló que ya se han seleccionado más de 200 mil sitios distintos a nivel global.

Nueva apuesta por la personalización de noticias

La función comenzó a desplegarse globalmente y estará disponible en todos los idiomas compatibles con el buscador.

Desde la industria de medios también valoraron esta nueva herramienta. John Wiley, vicepresidente de Audiencias de Dow Jones, afirmó que la personalización “puede generar una interacción más constante a lo largo del tiempo” entre los usuarios y los contenidos informativos.

Google continuará expandiendo progresivamente esta función durante los próximos meses, incorporando nuevas herramientas para fortalecer la relación entre lectores y medios digitales.

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