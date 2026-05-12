"Veo desperdiciados casos potencialmente espectaculares": el peligro de confiar tu proceso de inmigración a la IA

12 may. 2026 - 15:05 hrs.

Las solicitudes de la visa EB-2 con exención por interés nacional (NIW) pueden convertirse en procesos complejos cuando no están respaldadas por argumentos jurídicos sólidos y evidencia bien organizada.

La abogada migratoria Ana María Rivera advirtió que cada vez recibe más consultas de personas que prepararon por su cuenta sus peticiones migratorias utilizando herramientas de inteligencia artificial y luego enfrentaron retrasos, solicitudes de evidencia adicional o dudas sobre si realmente califican para un ajuste de estatus.

Casos "espectaculares" que fueron desperdiciados

Según explicó, muchos de esos expedientes tenían potencial para ser casos “espectaculares”, pero terminaron debilitados por errores de redacción, interpretaciones legales incorrectas o documentación insuficiente.

En ese sentido, Rivera señaló que en numerosos casos es evidente el uso de plataformas como ChatGPT o servicios de paralegales que no necesariamente dominan la estrategia legal requerida para una petición EB-2 NIW.

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El problema, asegura, es que la inteligencia artificial puede redactar textos convincentes, pero no reemplaza el análisis jurídico individualizado que exige el sistema migratorio estadounidense.

Una petición mal estructurada puede provocar un RFE, conocido como Request for Evidence, que es una solicitud formal de evidencia adicional emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cuando considera que faltan pruebas o existen inconsistencias en el expediente.

USCIS explica que las solicitudes EB-2 NIW deben demostrar no solo títulos académicos o experiencia profesional, sino también que el trabajo del solicitante beneficia el interés nacional de Estados Unidos y que la persona está bien posicionada para desarrollar ese proyecto.

La agencia también advierte que una evidencia insuficiente puede derivar en retrasos o incluso negaciones del caso.

Expertos migratorios recomiendan que las herramientas de IA se utilicen únicamente como apoyo inicial y no como sustituto de asesoría legal profesional, pues, aunque la tecnología puede ayudar a organizar información o redactar borradores, una estrategia migratoria requiere evaluar detalles específicos, interpretar criterios legales y construir evidencia adaptada a cada perfil profesional.

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