Japón presume de una lavadora de lujo para asear personas que opera con inteligencia artificial

22 abr. 2026 - 19:06 hrs.

Una cabina automatizada que puede lavar, relajar y secar el cuerpo en aproximadamente 15 minutos es una de las creaciones más recientes de la compañía japonesa Science Co, con sede en Osaka, Japón.

Esta lavadora diseñada para humanos está pensada para que el usuario quede completamente limpio en tan solo 15 minutos. Además de ofrecer una experiencia de relajación total en un ambiente que recrea sonidos relajantes.

En principio se fabricaron 50 lavadoras para humanos debido a los altos costos del producto. De momento no está claro qué tanto éxito pueda tener esta lavadora del futuro, como también la han llamado sus fabricantes.

¿Cómo funciona la lavadora humana?

La persona entra a la cabina o cápsula y debe recostarse en una plataforma ergonómica, “mientras un sistema de sensores registra temperatura, humedad y posición corporal para ajustar la intensidad del lavado”, detalla Infobae.

Imagen de: Sisa Communication YouTube

Con el usuario ya sentado, “la máquina monitoriza sus datos biológicos, incluyendo la frecuencia cardíaca y los niveles de relajación neuronal, para ajustar la temperatura y la presión del agua según sea necesario”, destaca Pulso Científico, en sus redes.

Al cerrarse la cabina de la Mirai Ningen Sentakuki (lavadora humana del futuro) inicia un ciclo de limpieza, enjuague y secado, acompañado de música relajante.

La lavadora incorpora la inteligencia artificial y esto le permite adaptarse a las necesidades particulares de cada usuario.

Esta lavadora humana combina agua tibia, microburbujas y aire comprimido para limpiar la piel sin necesidad de frotar. El precio estimado se aproxima a los 400 mil dólares.

De momento esta lavadora está pensada para hoteles de lujo, centros de bienestar y residencias que deseen integrar soluciones de aseo automatizado.

Entrar en la cabina de esta lavadora es sin lugar a duda ingresar al futuro. Solo ver la cabina semejante a la de un avión es una muestra más de que la tecnología avanza a pasos agigantados.

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