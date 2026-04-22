El Pentágono otorga contrato por 1.900 millones de dólares a Lockheed Martin para continuar programa del C-130J Super Hercules

22 abr. 2026 - 11:45 hrs.

El Pentágono adjudicó a Lockheed Martin un contrato de hasta 1.900 millones de dólares para continuar el programa de entrenamiento y mantenimiento del avión C-130J Super Hercules durante los próximos diez años. Se trata de la cuarta iteración del programa MATS Maintenance and Aircrew Training System- y fue adjudicada directamente a la compañía sin licitación competitiva, en lo que se conoce como un contrato de fuente única.

El C-130J Super Hercules es uno de los aviones de transporte táctico más utilizados del mundo. Lleva casi 30 años en operación, ha sido adquirido por 28 países y su flota global acumula más de 3 millones de horas de vuelo. Lockheed Martin ha entregado más de 560 unidades, certificadas por más de 20 autoridades de aeronavegabilidad en distintas naciones.

El contrato, denominado C-130J MATS IV IDIQ, permite al Centro de Gestión del Ciclo de Vida de la Fuerza Aérea de Estados Unidos seguir proveyendo simuladores, material didáctico, apoyo logístico y servicios de ingeniería para las tripulaciones y el personal de mantenimiento del C-130J. Uno de sus objetivos centrales es trasladar una mayor parte del entrenamiento hacia simuladores de alta fidelidad, lo que reduce el desgaste de las aeronaves reales y mantiene su disponibilidad operativa.

El programa actualmente da soporte al Comando de Movilidad Aérea, la Guardia Nacional Aérea, el Comando de la Reserva de la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines, el Comando de Operaciones Especiales y el Comando de Educación y Entrenamiento Aéreo. Con el nuevo contrato, el apoyo a tripulaciones se amplía para incluir por primera vez a la Reserva de la Armada y la Guardia Costera de Estados Unidos.

Lockheed Martin

Qué significa el contrato para Lockheed Martin

“La adjudicación de este contrato da continuidad a la franquicia del C-130J, que ya cuenta con casi 30 años de trayectoria”, dijo Todd Morar, vicepresidente de Soluciones Aéreas y Comerciales de Lockheed Martin. Para la empresa, el acuerdo consolida su posición como fabricante del avión y como proveedor exclusivo de su sistema de entrenamiento, asegurando una fuente de ingresos estable durante la próxima década.

El C-130J está diseñado para operar en condiciones extremas y cumple misiones que van desde evacuaciones médicas y reabastecimiento aéreo hasta extinción de incendios y ayuda humanitaria. Algunas versiones están equipadas para volar dentro de tormentas severas y recopilar datos meteorológicos que alimentan sistemas de predicción y alerta temprana.

Con este contrato, que se extiende hasta 2036, el Pentágono garantiza que las tripulaciones de seis ramas militares distintas mantendrán estándares de entrenamiento unificados sobre una de las plataformas de transporte aéreo más veteranas y versátiles de las fuerzas armadas estadounidenses.

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