Kast se reúne de manera telemática con Zelenski y le expresa apoyo político: Presidente ucraniano lo invitó a visitar su país

21 abr. 2026 - 13:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Chile, José Antonio Kast, sostuvo una reunión telemática con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, en medio del escenario internacional marcado por el conflicto con Rusia.

Tras el encuentro, el Gobierno informó que durante la conversación se abordaron distintos ámbitos de cooperación y se manifestó respaldo a la posición ucraniana. Además, el mandatario europeo extendió una invitación a Kast para visitar su país.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez-Mackenna, explicó que “venimos saliendo de una muy buena reunión con el Presidente Zelenski, donde le manifestamos nuestro apoyo político a sus problemas y nuestra voluntad de cooperar en los foros multilaterales”.

Cooperación bilateral con Ucrania: “Hubo invitación" a visitar el país europeo

El canciller Pérez-Mackenna detalló que en la instancia se discutieron áreas de colaboración entre ambos países, señalando que “hablamos de cooperación en áreas críticas, áreas como, por ejemplo, tecnología, agricultura, minerales críticos. Le manifestamos, obviamente, nuestro deseo de paz, y cuando termine las actividades, que las fronteras vuelvan a lo que eran antes”.

En esa línea, agregó que el propio Zelenski agradeció el respaldo entregado por Chile y valoró la disposición de nuestro país a mantener relaciones diplomáticas.

Respecto a la invitación al país europeo, Pérez-Mackenna indicó que “hubo invitación, hay que verla en lo complejo de nuestras agendas, pero a lo mejor en el futuro se podrá concretar”. Asimismo, precisó que el objetivo sería conocer en terreno el desarrollo de sectores como la agricultura, tecnología y minería.

Postura frente al conflicto Rusia-Ucrania y candidatura de Bachelet

El ministro también reiteró la posición del Ejecutivo frente a la guerra, señalando que “el Gobierno tiene una larga data de apoyo a la posición de Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales”.

En paralelo, fue consultado por la exposición de Michelle Bachelet en el marco de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU).

Sobre ello, sostuvo que mantienen la posición que ya ha sido manifestada, señalando como razones que “la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyando la candidatura", expuso.

Al ser requerido sobre si la información que tenían de otros actores corresponde a la advertencia de un posible veto de Estados Unidos a la figura de la expresidenta, contestó: “Es lo que ya les dije, teníamos información”.

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