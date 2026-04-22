22 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Un pueblo de 40 habitantes en la provincia de Soria, España, se convirtió en noticia internacional después de ofrecer casa gratis y trabajo a cambio de que una familia se instale y gestione su bar. Arenillas, ubicado en Castilla y León a orillas del río Razón, lanzó la propuesta en febrero de 2026 y la respuesta superó cualquier expectativa: entre 7.000 y 8.000 correos llegaron desde España, América Latina, Alemania, Marruecos y Argelia, entre otros países, según informó la alcaldesa Sonia Tobaruela a la Cadena SER.

La oferta fue difundida inicialmente por la Agencia EFE, pero se viralizó cuando un youtuber la compartió en redes sociales. El tabloide alemán Bild la recogió presentando Arenillas como un lugar donde se puede vivir gratis bajo el sol español con empleo asegurado, lo que disparó el interés internacional. En la primera semana, el Ayuntamiento recibió 170 solicitudes. Semanas después, con el eco en medios de todo el mundo, la cifra se multiplicó hasta rozar las 8.000. “Hay mil correos de un día para otro y así llevamos dos semanas”, dijo Tobaruela.

La propuesta es concreta. El Ayuntamiento ofrece una vivienda gratuita a la familia que se instale y se haga cargo de la gestión del bar del pueblo, que hoy atienden los propios vecinos por turnos. Además, un constructor local necesita un albañil, lo que permitiría que dos miembros de la misma familia tuvieran trabajo estable. Las familias con hijos en edad escolar son el perfil prioritario: la alcaldesa quiere asegurar el futuro demográfico del pueblo, donde en la última década nacieron solo 8 niños.

Arenillas también ofrece transporte escolar gratuito hasta Berlanga de Duero, a 20 kilómetros, y conexión a internet por fibra óptica, lo que abre la posibilidad de combinar el trabajo local con el teletrabajo. El único requisito indispensable es empadronarse en el pueblo.

¿Cómo postular?

Los interesados deben enviar una solicitud detallada al Ayuntamiento explicando cómo podrían aportar a la comunidad y cuál es su proyecto de vida. No hay plazo fijo: el proceso de selección comenzará cuando deje de llegar el flujo de correos. La alcaldesa y la Asociación Cultural de Arenillas evaluarán conjuntamente los perfiles.

Tobaruela es directa sobre lo que implica la decisión: “Yo no se lo pinto muy bonito, tienen que sopesar para que luego no se lleven sorpresas. Vivir en una zona como Arenillas no es fácil”. El pueblo, conocido por su vocación agrícola y sus paisajes de montaña, cobra vida especialmente en agosto, cuando centenares de personas regresan para las fiestas y el Boina Fest, un festival de música contra la despoblación de la España vaciada.

Quienes quieran postular pueden escribir a ayuntamiento@arenillas.es. El bar, advierte la alcaldesa, no es solo un negocio: “Es el centro social del pueblo”, el lugar donde se organizan talleres, meriendas y la vida comunitaria del año.

Todo sobre Mundo