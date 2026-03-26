Tiene 23 años y cantó ante los reyes de España: La historia de la artista chilena que destaca en Europa

26 mar. 2026 - 16:32 hrs.

Orgullo nacional. La cantante chilena Augusta Nazer se presentó ante los reyes de España, en un evento organizado por un programa de música y educación que reúne a jóvenes talentos de distintos países.

La chilena de 23 años es parte de una serie de artistas que fueron reclutados a partir de una alianza entre la Fundación Princesa de Girona y Art House Academy, academia donde Augusta desarrolló parte de su proyecto artístico.

¿Quién es Augusta Nazer?

Augusta Nazer ha desarrollado su carrera entre Chile y Estados Unidos, tras formarse en el Berklee College of Music y luego seguir sus estudios en el Abbey Road Institute Miami, especializándose en producción y sonido,

Tras ello, fue parte de la academia Art House, dirigida por el productor Julio Reyes Copello, lo que impulsó su proyección internacional.

"Es una oportunidad muy especial en este momento de mi carrera, porque valida el trabajo que he venido construyendo y me permite llevar mi proyecto a nuevos espacios, conectando con más personas desde un lugar honesto y real", comentó la artista.

Hace unos días se presentó ante el rey Felipe VI y la reina Letizia, instancia en la que interpretó su sencillo "Mil Pedazos".

Asimismo, la experiencia contempla una gira por tres ciudades: Alcalá de Henares, Granada y Murcia, con presentaciones durante marzo, abril y mayo. En cada destino, la artista participa en un formato intensivo que incluye dos shows diarios de lunes a viernes, con audiencias de más de 400 personas, principalmente en colegios y espacios culturales.