Aporte Familiar Permanente: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar los $66 mil?
- Por Nicolás Díaz
El Aporte Familiar Permanente, más conocido como el Ex Bono Marzo, es un beneficio no postulable del Estado que se entrega a las familias con menores ingresos del país.
El bono tiene un monto de $66.834 por carga familiar o grupo familiar, según corresponda, y se comenzó a pagar desde el pasado mes de febrero, pero existe un plazo específico para poder cobrarlo.
¿Cuándo se comenzó a pagar el bono?
Existieron tres fechas de pago escalonadas desde que se comenzó a pagar el Aporte Familiar Permanente, las que dependían de las condiciones específicas de cada beneficiario. Todas estas ocurrieron entre febrero y marzo de este año.Ir a la siguiente nota
Grupo 1
16 de febrero de 2026: personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la segunda mitad de febrero.
Grupo 2
2 de marzo de 2026: personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la primera quincena de cada mes.
Grupo 3
16 de marzo de 2026: personas que reciben Asignación Familiar por sus cargas familiares.
¿Hasta cuándo puedo cobrar el aporte?
Pese a la existencia de estas fechas, hay personas que no se enteraron de esto y aún no cobran el dinero que tienen asignado; sin embargo, este pago puede perderse si no lo reciben antes del plazo previsto.
Según se informa en el portal ChileAtiende, los beneficiarios tienen un plazo de 9 meses desde que se generó el documento de pago para cobrar el Ex Bono Marzo.