Aporte Familiar Permanente: ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar los $66 mil?

23 may. 2026 - 12:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, más conocido como el Ex Bono Marzo, es un beneficio no postulable del Estado que se entrega a las familias con menores ingresos del país.

El bono tiene un monto de $66.834 por carga familiar o grupo familiar, según corresponda, y se comenzó a pagar desde el pasado mes de febrero, pero existe un plazo específico para poder cobrarlo.

¿Cuándo se comenzó a pagar el bono?

Existieron tres fechas de pago escalonadas desde que se comenzó a pagar el Aporte Familiar Permanente, las que dependían de las condiciones específicas de cada beneficiario. Todas estas ocurrieron entre febrero y marzo de este año.

Grupo 1

16 de febrero de 2026: personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la segunda mitad de febrero.

Grupo 2

2 de marzo de 2026: personas beneficiarias del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios la primera quincena de cada mes.

Grupo 3

16 de marzo de 2026: personas que reciben Asignación Familiar por sus cargas familiares.

¿Hasta cuándo puedo cobrar el aporte?

Pese a la existencia de estas fechas, hay personas que no se enteraron de esto y aún no cobran el dinero que tienen asignado; sin embargo, este pago puede perderse si no lo reciben antes del plazo previsto.

Según se informa en el portal ChileAtiende, los beneficiarios tienen un plazo de 9 meses desde que se generó el documento de pago para cobrar el Ex Bono Marzo.

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