Aporte Familiar Permanente: Así puedes consultar si te corresponde uno de los pagos del ex Bono Marzo

23 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Desde el pasado 16 de marzo están disponibles todos los pagos del Aporte Familiar Permanente, lo que permitirá a las familias recibir un ingreso extra por cada carga familiar o cada hogar.

Consiste en un beneficio económico de $66.834 entre mediados de febrero y marzo, por lo que las personas interesadas pueden conocer desde ya si lo recibieron y cobrarlo.

¿Cómo saber si me corresponde el Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que para obtener esta información se debe ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), con el RUN y la fecha de nacimiento, y luego presionar el botón “Consultar”.

Si es beneficiario, el sistema mostrará una pantalla con el monto correspondiente y el causante que generó el derecho de cobro (una persona o una familia).

¿Quiénes pueden recibir el Aporte Familiar Permanente?

A lo largo de tres fechas (16 de febrero, 2 y 16 de marzo), el pago se realizó a quienes cumplieron con uno de los siguientes requisitos:

Haber cobrado la Asignación Familiar o Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Se les entrega un aporte por carga

Haber integrado una familia participante del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario al 31 de diciembre de 2025. Reciben un aporte por familia.

¿Cómo se paga el Aporte Familiar Permanente?

Por lo general, el monto se paga vía depósito bancario a la CuentaRUT del beneficiario, pero puede elegir si retirarlo de forma presencial en una de las sucursales indicadas en el portal de consulta.

En este último caso, tiene hasta nueve meses para efectuar el cobro. Lo mismo aplica si no tiene CuentaRUT activa, pues el Estado autoriza el mismo plazo para realizar el trámite en una sucursal de BancoEstado.

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