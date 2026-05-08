Capital Semilla del Sercotec: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?

08 may. 2026 - 16:00 hrs.

El programa Capital Semilla, derivado del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), es una línea de fondos concursables que está diseñada para brindar apoyo al desarrollo de nuevos negocios.

Según la Ventanilla Única Social, el plan de trabajo de esta iniciativa gubernamental incluye acciones de marketing, capacitación y asistencia técnica. También contempla inversiones en bienes necesarios.

El informe oficial sugiere que se entrega un total de $3.500.000 para el financiamiento del tu proyecto del negocio del beneficiario.

El gasto de ese monto debe incluir, mínimamente, las acciones de gestión empresarial (asistencia técnica, capacitación, marketing y gastos para la formalización) por una suma de $200-$500 mil y la inversión de activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo, por un monto máximo de $3.300.000 pesos.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Capital Semilla del Sercotec?

Para acceder al beneficio del Capital Semilla del Sercotec, cuyo cierre de postulaciones sería el próximo miércoles 13 de mayo a las 15:00 horas, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser una persona natural, que no haya tenido inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ser mayor de 18 años.

Contar con una idea de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria del SERCOTEC de acuerdo a la región del interesado.

Más opciones femeninas

El portal sugiere que las mujeres que estén interesadas en este programa también pueden postular al Capital Abeja Emprende. Asimismo, las féminas que tengan un emprendimiento o idea de negocio en áreas fundamentales como la minería, construcción, comunicaciones o automotriz, tienen la oportunidad de postular a Capital Pioneras Emprende.

Estas iniciativas derivan de las acciones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la mayor cantidad de detalles al respecto se ofrecen por medio del sitio web de Sercotec.

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