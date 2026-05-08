Descubren enorme rubí de 11.000 quilates en Myanmar: Es de color rojo púrpura y podría valer millones

08 may. 2026 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una piedra preciosa "excepcionalmente grande, rara y difícil de encontrar" fue encontrada en el valle de Mogok, en la zona central de Myanmar.

Se trata de un rubí de 11.000 quilates que ya está siendo calificado como uno de los más grandes jamás encontrados en el país asiático.

¿Cómo es la piedra y cuánto vale?

El rubí presenta un color rojo púrpura con matices amarillentos y se considera de "alta calidad cromática", según las autoridades de ese país, reportó AFP.

Aunque no es el más grande registrado en esa zona —en 1996 se encontró uno de 21.450 quilates en el mismo lugar—, las autoridades aseguran que esta piedra tendría un valor monetario más alto.

La razón: su color superior, mayor claridad y mejor calidad general. Por ahora no se ha dado a conocer un valor exacto, pero las piedras de esta categoría pueden alcanzar varios millones de dólares en el mercado internacional.

Una de las zonas más disputadas del mundo

El lugar del hallazgo no es cualquier sitio. El valle de Mogok es conocido mundialmente por sus rubíes de la variedad llamada "sangre de paloma", considerados entre los más caros y codiciados del mundo.

Por ese motivo, la zona ha sido históricamente disputada por emperadores, reyes y organizaciones armadas a lo largo de los siglos, aunque hoy pertenece al territorio del país que actualmente es gobernado por una junta militar, el mismo que en algún momento fue conocido como Birmania.

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