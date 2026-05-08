Subsidio eléctrico: Esto es el monto que recibe una familia de 3 integrantes

08 may. 2026 - 18:00 hrs.

El subsidio eléctrico es una iniciativa gubernamental diseñada para disminuir los costos asociados a facturas eléctricas en las familias más vulnerables de la población.

El aporte, que es transitorio, se realiza por medio de convocatorias y en 2026 están en marcha las postulaciones para la quinta convocatoria del beneficio, derivado del Ministerio de Energía.

Según el portal oficial, se espera que el descuento se vea reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre de 2026, de acuerdo con los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica que tengan los destinatarios. La bonificación se entregará en 6 cuotas.

Esto es el monto que recibe una familia de 3 integrantes por el subsidio eléctrico

La cantidad de dinero que reciben las familias por concepto del subsidio eléctrico es variable, según la cantidad de integrantes que integren el núcleo.

En el caso de que se trate de una familia de 2 a 3 integrantes, el subsidio eléctrico entrega descuentos por $22.548. Si se tratara de familias más pequeñas, de un solo integrante, el descuento sería por un monto de $17.346.

Si, por el contrario, son familias más grandes, de 4 integrantes o más, el monto descontado en las facturas del servicio sería de $31.224.

¿Cuáles son las condiciones para solicitar el beneficio?

Para acceder al beneficio energético, las familias deben cumplir con ciertas condiciones específicas, entre las cuales figuran que el solicitante sea mayor de 18 años y esté inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).

Asimismo, debe tratarse de clientes residenciales, sean arrendatarios o propietarios, que se encuentran al día en sus pagos de cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

También se debe cumplir una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar del Tramo 0%-40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del RSH, vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente de acuerdo al Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y tener RSH, independiente del tramo de CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026.

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