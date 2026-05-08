Exhuman cuerpo de preso político venezolano que murió hace meses en custodia del Estado: Su madre lo buscó sin respuesta

08 may. 2026 - 15:46 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades venezolanas exhumaron el cuerpo de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte ocurrió en julio, pero fue reconocida oficialmente el jueves pasado, lo que suscitó las críticas de la sociedad civil y la oposición, comprobó un periodista de AFP.

Familiares de Quero Navas denunciaron su "desaparición forzada" tras ser detenido en su casa en diciembre de 2024, acusado de supuestos actos de "terrorismo" como cientos de presos políticos en Venezuela.

Las autoridades afirman que fue detenido en enero de 2025. Su madre Carmen Teresa Navas, octogenaria, lo buscó incesantemente desde entonces sin poder verlo nunca en prisión. Desde 2014 han muerto 19 presos políticos bajo la custodia del Estado, según la ONG Foro Penal que cifra en 454 las personas detenidas por razones políticas en Venezuela al cierre de abril.

Sin embargo, esta es la primera vez que las autoridades reconocen la muerte de un preso político reportado como desaparecido, varios meses después de su detención y fallecimiento.

Navas fue informada el jueves de la muerte de su hijo por el ministerio de Servicios Penitenciarios. Luego fue trasladada por funcionarios al cementerio y en el lugar pidió que se practicara una prueba de ADN para corroborar la identidad.

La exhumación de Víctor Hugo Quero Navas

La exhumación ordenada por la Fiscalía se llevó a cabo este viernes en presencia de la madre. La policía impidió el acceso público al cementerio Parque Memorial Jardín La Puerta, en las afueras de Caracas, donde se encontraban los restos.

El ministerio Penintenciario admitió que Víctor Quero murió en julio de 2025, a los 51 años, "por insuficiencia respiratoria" luego de ser trasladado al Hospital Militar en Caracas, y "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

Activistas han denunciado que en Venezuela hay unas 200 personas en desaparición forzada. "No puede normalizarse que una madre busque durante meses información sobre su hijo sin recibir respuesta por parte de las autoridades correspondientes", protestó la ONG de derechos humanos Cofavic en un comunicado.

Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por fuerzas estadounidenses, la presidenta interina Delcy Rodríguez, impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos.

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