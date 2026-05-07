Venezuela reconoce la muerte de un preso político nueve meses después: su madre lo buscó sin respuesta durante más de un año

07 may. 2026 - 21:13 hrs.

El gobierno venezolano reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida el 24 de julio de 2025, nueve meses después de su deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia. La información fue entregada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios en un comunicado que llegó demasiado tarde para su madre, quien lo buscó incansablemente sin jamás poder verlo.

Quero, de 51 años, fue detenido el 3 de enero de 2025 bajo cargos de supuesto terrorismo. Desde ese momento, su familia denunció no tener noticias de su paradero. La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, indicó a fines de abril que para entonces llevaba más de 15 meses desaparecido.

"Ya hace un año y seis meses que no he sabido ni una sola vez de él", declaró su madre, Carmen Navas, según recogió Foro Penal.

Según el comunicado oficial, Quero falleció a las 11:25 de la noche del 24 de julio de 2025 por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", luego de haber sido trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo". Apenas seis días después, el 30 de julio, fue inhumado.

Para justificar que la familia no fue notificada, el ministerio sostuvo que Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal", una afirmación que contrasta con el testimonio de su madre y el seguimiento documentado por organizaciones de derechos humanos.

El caso de Quero no es aislado. Según organizaciones como Foro Penal, muchas familias de detenidos en Venezuela pasaron meses sin recibir información sobre el paradero de sus seres queridos, recorriendo cárceles y dependencias del Estado sin obtener respuesta. En algunos casos, las visitas a otros detenidos eran el único canal para hacer llegar mensajes o recabar noticias sobre los desaparecidos.

La defensa de Quero también denunció que fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.

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