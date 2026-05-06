¡Bájale volumen!: Reclamo por música a todo volumen en la playa desata revuelo viral en Venezuela

06 may. 2026 - 08:30 hrs.

Cansada de pedir que le bajaran volumen a sus parlantes, una madre venezolana dejó en evidencia la conducta abusiva de un grupo de turistas que pernoctaban en carpas en una popular playa de Venezuela.

Conomita, en el estado Anzoátegui en el oriente de Venezuela, es un paraíso tropical bañado por aguas cristalinas y suavizado por la sombra de palmeras.

No obstante, el ruido excesivo causado por personas que colocan música estridente ha convertido este lugar y muchas otras playas y sitios naturales de Venezuela en lugares donde es imposible desconectar del estrés de la ciudad y conectar con el entorno silvestre.

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Una madre de un niño del espectro autista no aguantó más el abuso y grabó el momento en el que le reclamó a un grupo que llevaba horas con música a todo volumen. Horas antes ya les había pedido que le bajaran volumen, sin éxito.

“Bájale volumen, bájale volumen”, les pedía insistentemente a los abusadores, varios de ellos hombres que lejos de reconocer su error le dieron más volumen a sus cornetas con canciones de reguetón.

“Si eres fastidiosa, gafa (tonta), grábame, grábame para que me vean mañana”, le gritaba iracundo uno de los sujetos a la madre que les pedía moderar el volumen de la música.

El hecho ha trascendido a tal punto que ha dado lugar a reflexiones sobre la manera en la que se disfruta de los espacios públicos y la falta de empatía en general.

Luego de viralizarse, la policía arrestó al grupo y les dio una charla. Medios locales señalan además que pagaron una multa equivalente a 80 dólares.

@noticiasoriente.ve Luego viralizarse en redes sociales una denuncia de contaminación sónica en Conomita, funcionarios de PoliGuanta retuvieron a “los abusadorcitos” y exhortaron al respeto y la convivencia sana en los espacios públicos. El vehículo quedó a la orden del Ministerio del Ambiente. ✏️ @noticiasorienteve ♬ sonido original - Jesus criollo 🪗🎧🪖

Poner música a alto volumen en Venezuela está prohibido por ley

La escena ha causado revuelo en Venezuela, y aunque tener música a alto volumen genera opiniones divididas en el país caribeño, buena parte de las reacciones han estado inclinadas a pedir que se modere el volumen de la música en espacios públicos y zonas residenciales.

“Poner música a alto volumen en parques y playas públicas está prohibido en Venezuela, ya que se considera contaminación sónica o acústica”, indicó el usuario de Instagram teammmmtotalworkout.

“La ley protege el derecho a un ambiente sano y silencioso, sancionando ruidos molestos que superen los decibeles permitidos (…) el problema es que aquí nadie quiere cumplir la ley”, remarcó.

La internauta danielalazo1 señaló por su parte, que resulta triste ver este tipo de situaciones de falta de empatía. “No solo se trata de bajar el volumen, se trata de elevar el nivel humano”, opinó.

“Es vez de ayudar a solucionar el problema lo agravan SUBEN EL VOLUMEN, ósea una abuela, un niño no pueden ir a una playa a descansar”, indicó en tanto pasitosmigratorios.

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