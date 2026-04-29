"No tengo filtros" : Ex galán de telenovelas Fernando Carrillo arremete contra sus aliados del régimen de Venezuela

29 abr. 2026 - 10:45 hrs.

Fernando Carrillo, famoso por novelas como Abigaíl junto a Catherine Fulop y Rosalinda que coprotagonizó con la mexicana Thalía, lleva años en el ojo del huracán por su cercana relación con figuras del régimen venezolano.

Es bien conocida su afinidad con el depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, capturado el 3 de enero de 2026 durante una incursión de Estados Unidos en Caracas, y con otras figuras como la actual mandataria interina, Delcy Rodríguez. Tan cercana ha sido esa relación que el actor de 60 años confesó haber tenido un romance de tres años con Rodríguez. “Ha sido el gran amor de mi vida”, dijo en una entrevista donde destapó el vínculo con la ahora mandataria interina.

Carrillo también presumió de su cercanía con el Potro Álvarez, hasta hace poco presidente del Instituto Venezolano de Hipódromos (INH), destituido en medio de un escándalo de corrupción.

@monitoreamos El actor venezolano Fernando Carrillo denunció el jueves 23 de abril que fue censurada y no salió al aire una entrevista grabada en el programa «Logros de la Patria», conducido por el diputado chavista Carlos Sierra en el canal estatal TVES, en la que arremetió contra el ministro de Comunicación e Información del régimen, Miguel Ángel Pérez Pirela. «Lo que NO SALIÓ AL AIRE HOY en el programa del diputado Carlos Sierra. ¿Por qué será? Tremendo cerco y saboteo comunicacional le tienen a nuestra amada presidenta Delcy Rodríguez. Qué pena que no trabajemos juntos y que no hagamos más en lo comunicacional», escribió Carrillo en su cuenta de TikTok, donde publicó un video de la grabación trascámaras. En la entrevista censurada, Carrillo cargó contra el ministro Pérez Pirela: «La mediocridad comunicacional nos está matando, nos ha estado matando desde la época en que yo iba a hablar con el señor Izarra, que Chávez le gustaban mis ideas y me mandaba hablar con Andrés Izarra, pero este loco mediocre me trancaba las puertas. Tristemente eso me sigue pasando con los míos. Recientemente (Freddy) Ñáñez, ahora el señor Pirela. Esto es una mediocridad comunicacional hoy liderada por el señor Pirela. Es una crítica constructiva». Frente a ese panorama, Carrillo anunció que construirá su propio «imperio comunicacional» independiente. «Dentro de tres años tendremos una industria valorada en más de mil millones de dólares. Se reirán de mí ahorita, pero aquí los artistas, técnicos y comunicadores deberían tener un empire comunicacional que lamentablemente no tenemos», afirmó. Durante la grabación, el conductor Carlos Sierra intentó frenar las críticas señalando su amistad con Pérez Pirela. «Nosotros somos muy amigos de Pérez Pirela», le dijo. Carrillo respondió sin ceder: «Es una crítica. No tiene nada que ver con la amistad». ♬ sonido original - monitoreamos.com - monitoreamos.com

Pero la aparente luna de miel del actor con el chavismo parece haber llegado a su fin tras la captura de Maduro. En su biografía de una nueva cuenta en Instagram con el usuario soynicocilista —nombre que aúna los de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos presos en Estados Unidos por cargos de narcotráfico— Carrillo se describía como “EL REY DE LA NOVELA castigado, sancionado y bloqueado por apoyar a MI PRESIDENTE @nicolasmaduro”. Hoy, sin embargo, cuestiona abiertamente la gestión encabezada por Rodríguez.

¿Qué dijo Fernando Carrillo sobre el chavismo?

La imagen de Carrillo cayó estrepitosamente luego de verse envuelto en la polémica por apoyar al chavismo, un régimen señalado por violaciones de derechos humanos, corrupción y fraudes electorales. Pero el actor, cuya fama trascendió en varios continentes gracias a las telenovelas traducidas a múltiples idiomas, comenzó a criticar desde adentro.

Su blanco más reciente es Miguel Pérez Pirela, ministro de Comunicación e Información designado por Rodríguez el 16 de enero, apenas dos semanas después de la captura de Maduro. “El sectarismo nos está matando”, declaró Carrillo al cuestionar la “mediocridad comunicacional” en los medios públicos venezolanos, asegurando que los contenidos de los canales oficiales no tienen público.

Las puertas cerradas dentro del chavismo

“Me lo dijo alguna vez la presidenta Delcy Rodríguez: Fernando, tú no tienes filtros”, cuenta Carrillo. Las críticas del actor no son nuevas: aseguró que Andrés Izarra, exministro de Comunicación en la época de Hugo Chávez, le “trancó” las puertas cuando le presentaba sus ideas. “Este loco mediocre apátrida me trancaba las puertas y tristemente me sigue pasando con los míos”, afirmó. Algo similar le ocurrió con Freddy Ñáñez, saliente ministro de Comunicación de Maduro, destituido para instalar a Pérez Pirela en el cargo.

El caso de Carrillo ilustra la tensión interna que vive el chavismo tras la captura de Maduro: figuras que durante años respaldaron públicamente al régimen comienzan a cuestionar en voz alta a quienes ahora ocupan el poder en Caracas.

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