Jamal Musiala: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

15 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Tiene 22 años, pudo haber jugado para Inglaterra o Nigeria, eligió Alemania, y llega al Mundial 2026 en uno de los momentos más difíciles y más esperanzadores de su carrera. Jamal Musiala nació el 26 de febrero de 2003 en Stuttgart, pero creció en dos países a la vez. Su padre, Daniel Richard, es de ascendencia nigeriana y británica; su madre, Carolin, es alemana con raíces polacas. Cuando Jamal tenía siete años, la familia se mudó a Londres, donde pasó la mayor parte de su infancia.

En Inglaterra se formó futbolísticamente. Pasó por las academias del Southampton y luego del Chelsea, donde jugó desde los once años y se convirtió en uno de los talentos más prometedores del club. Cuando cumplió los 16, tomó una decisión que sorprendió a todos: dejó el Chelsea y se fue al Bayern de Múnich. Poco después, debió resolver otra encrucijada: había representado a las selecciones juveniles de Inglaterra hasta la Sub-21, pero en 2021 anunció que defendería la camiseta de Alemania a nivel absoluto. "No fue una decisión fácil. Le di muchas vueltas, consulté con mi familia y mis amigos. Hoy puedo decir que tomé la decisión correcta", explicó. Jude Bellingham, su amigo de las categorías juveniles inglesas, fue uno de los que quedó al otro lado de esa elección.

Con el Bayern, su ascenso fue imparable. Debutó con el primer equipo a los 17 años y se convirtió en el jugador más joven del club en disputar un partido en la Bundesliga. Fue pieza clave en múltiples títulos de liga y copa, acumuló más de 50 goles con el club y en octubre de 2024 marcó su primer hat-trick profesional. Pero en julio de 2025, durante el Mundial de Clubes, sufrió la peor noche de su carrera: una luxación de tobillo con fractura de peroné lo dejó fuera de las canchas por meses. Su regreso fue lento y cauteloso, y su convocatoria al Mundial 2026 estuvo en duda hasta último momento. El seleccionador Julian Nagelsmann lo incluyó igual: "Así esté al 80 por ciento, Jamal es uno de los mejores jugadores del planeta".

Fuera del campo, Musiala es conocido por su carisma natural y su conexión con la música y el baile, aficiones que comparte en redes sociales. Habla alemán, inglés y tiene nociones de nigeriano, reflejo de una identidad construida entre culturas. Llega al Mundial como uno de los jugadores más buscados de Alemania, con la historia adicional de alguien que viene de superar una lesión grave y que tiene todo por demostrar en el escenario más grande.

Alemania en el Mundial 2026: Grupo E, rivales y horarios para Chile

Alemania integra el Grupo E del Mundial 2026 junto a Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Curazao es la selección más pequeña en disputar una Copa del Mundo. Costa de Marfil y Ecuador son rivales de mayor recorrido mundialista que harán del grupo una zona más competitiva de lo que parece. Los partidos de Alemania en horario de Chile son:

Domingo 14 de junio — Alemania vs. Curazao — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston

— Alemania vs. Curazao — 13:00 horas — NRG Stadium, Houston Sábado 20 de junio — Alemania vs. Costa de Marfil — 15:00 horas — BMO Field, Toronto

— Alemania vs. Costa de Marfil — 15:00 horas — BMO Field, Toronto Jueves 25 de junio — Ecuador vs. Alemania — 15:00 horas — MetLife Stadium, Nueva Jersey

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. Alemania llega al torneo con la obligación de revertir dos eliminaciones seguidas en fase de grupos y con Musiala como uno de sus jugadores más desequilibrantes, cuando está en plenitud, puede ser el mejor mediocampista del torneo.

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