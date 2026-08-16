Cortes de luz de hasta 8 horas este lunes: Revisa las seis comunas de Santiago que serán afectadas
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de lunes 17 de agosto en diversas comunas de la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 17 de agosto?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Estos son los sectores que se verán afectados:
Vitacura
Desde las 12:00 hasta las 16:00 horas:
Lo Prado
Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas:
Pedro Aguirre Cerda
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:
Macul
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:
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