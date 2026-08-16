Cortes de luz de hasta 8 horas este lunes: Revisa las seis comunas de Santiago que serán afectadas

16 ag. 2026 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció varios cortes de luz programados para la jornada de lunes 17 de agosto en diversas comunas de la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este lunes 17 de agosto?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán

Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Estos son los sectores que se verán afectados:

Desde las 12:00 hasta las 16:00 horas:

Lo Prado

Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas:

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas:

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

Macul

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas:

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas:

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