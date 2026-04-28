Alerta por jabalíes salvajes: Estados Unidos se enfrenta a invasión por "súper cerdos" híbridos

28 abr. 2026 - 19:30 hrs.

En California, Estados Unidos, las autoridades se mantienen en alerta por la presencia de jabalíes salvajes. Advierten que el número de estos animales aumenta y representan una amenaza para la salud pública.

Hoy los llaman “súper cerdos” por el cruce con los animales que fueron introducidos desde Europa.

La situación no solo afecta a los californianos. Los cerdos salvajes también son un problema en Texas y los monitorean en Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Ohio, Indiana, Carolina del Norte y Florida, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Así lo reseñan Smithsonian Magazine y el Instituto de Especies Invasoras de Texas.

Nadiye Odaba?? pexels

Cerdos híbridos

Los cerdos salvajes de California suelen ser híbridos, con ancestros tanto de cerdo doméstico como de jabalí europeo.

Esa combinación los convirtió en una “especie invasora muy difícil de erradicar”, señaló Michael Marlow, funcionario del Programa Nacional de Control de Daños Causados por Cerdos Salvajes, al New York Times.

Los cerdos salvajes fueron introducidos en Estados Unidos, hace unos tres siglos, por exploradores españoles.

En la década de 1930, ganaderos y cazadores deportivos llevaron a Texas los jabalíes europeos, conocidos como "jabalíes rusos". “La mayoría de esos animales escaparon de las granjas y comenzaron a vivir en libertad, cruzándose con los cerdos salvajes”.

Estiman que hay más de 1,5 millones de cerdos salvajes en Texas.

El cruce de animales

La veterinaria Beth Carlson afirmó en febrero de 2025 que su oficina de Dakota del Norte recibía informes “ocasionales” de cerdos salvajes “y en algunos casos, parece que habían viajado desde Canadá”.

Un año después, Pulso Latam reseña que “las autoridades y expertos en fauna reportan que miles de cerdos salvajes híbridos se están expandiendo por diversas regiones de Canadá, generando preocupación sobre su posible ingreso a territorio estadounidense”.

El cruce de cerdos domésticos y salvajes trae jabalíes “más grandes, más peludos, más inteligentes”, publica Q’ Pasa. Se caracterizan por su rápida tasa de reproducción, lo que los convierte en una de las especies invasoras más difíciles de controlar, informa Pulso Latam.

Problemas por la presencia de jabalíes

Estos cerdos pueden destruir cultivos agrícolas, alterar ecosistemas locales e incluso transmitir enfermedades potencialmente peligrosas para humanos y animales domésticos, agrega Pulso Latam.

La veterinaria Carlson resalta que “hay más de 30 enfermedades bacterianas y virales, más de 40 parásitos, que son compartidos entre cerdos y humanos y otros animales domésticos”, advirtiendo que la potencial invasión de cerdos plantea riesgos para la salud.

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