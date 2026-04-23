La increíble historia de Bruce: Loro en peligro de extinción perdió su pico y aún así se convirtió en el alfa de su grupo

23 abr. 2026 - 12:30 hrs.

Inteligente, de gran adaptabilidad, pero en peligro de extinción. Así describen biólogos a Bruce, un loro que ha podido superar una discapacidad: esta ave perdió parte de su pico y hoy tiene gran popularidad en Nueva Zelanda gracias a una técnica de combate única que lo convirtió en el macho alfa dominante de su grupo.

Bruce es un loro kea que ha vivido en cautiverio en la Reserva de Vida Silvestre Willowbank en Christchurch durante unos 12 años. Lo localizaron, joven, en las montañas de la Isla Sur de Nueva Zelanda ya sin la mitad superior de su pico, según reporta Live Science.

¿Qué es un loro kea?

El kea es una de las nueve especies de loros endémicas de Nueva Zelanda. Su nombre científico es Nestor notabilis: Néstor proviene de la mitología griega y significa “digno de mención”, informa One Earth. Los maoríes, indígenas de Nueva Zelanda, llamaban a esta ave kea porque su canto en vuelo suena “kee-aa”.

¿Cómo es el loro kea?

El kea es del tamaño de un cuervo grande. Su plumaje es de color verde oliva a verde esmeralda, con brillantes plumas naranjas en la parte inferior de las alas. One Earth lo describe como “un hermoso loro aerodinámico”.

La discapacidad de Bruce lo impulsó a pulir otras habilidades. Según Live Science, este loro desarrolló “una técnica de justas única para alcanzar el estatus social más alto”, lo que lo convirtió en el primer caso conocido de un animal con discapacidad física que logra ser macho alfa, según un nuevo estudio.

El biólogo Alex Grabham explica que Bruce “ataca con su pico inferior expuesto durante las justas, apuntando a la cabeza, las alas, el pico y las patas de su oponente, aunque normalmente no llega a golpearlo”. Suele asustar a sus rivales con movimientos ágiles y retadores, y es usual verlo correr para atacar a otros machos. Los investigadores han constatado su triunfo en al menos 36 enfrentamientos.

¿Por qué es importante que sea un macho alfa?

Ser el macho alfa tiene beneficios concretos para la salud de Bruce: presenta los niveles más bajos de hormonas del estrés del grupo, es el único macho al que otros machos acicalan y limpian el pico, y tiene prioridad para acceder a los comederos, agrega Live Science.

El caso de Bruce va más allá de una curiosidad: los investigadores lo consideran el primer ejemplo documentado de un animal con una discapacidad física que desarrolla una estrategia alternativa para alcanzar el rango más alto dentro de su grupo social.

Todo sobre Mundo