Ovnis, secretos y conspiraciones: FBI investiga muertes y desapariciones de 10 científicos en Estados Unidos

23 abr. 2026 - 10:48 hrs.

La desaparición el 27 de febrero de 2026 del mayor general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, William Neil McCasland, reavivó las teorías conspirativas en torno a la muerte y desaparición de al menos diez científicos y empleados relacionados con la investigación nuclear y aeroespacial en Estados Unidos.

Aunque las autoridades no han determinado la relación entre estas misteriosas muertes y desapariciones, la prensa estadounidense ve el caso de William Neil McCasland como una pieza de un rompecabezas que involucra a profesionales vinculados a programas gubernamentales, algunos de ellos secretos.

La cadena CBS News indicó esta semana que el FBI le confirmó que encabeza la “búsqueda de conexiones entre los científicos desaparecidos y fallecidos”. El organismo dijo estar colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y con las autoridades estatales y locales para encontrar respuestas.

Tal resonancia ha cobrado esta serie de muertes y desapariciones que el presidente Donald Trump fue abordado por periodistas y se refirió al tema como “algo muy serio”. “Ojalá sea una coincidencia... pero algunos de ellos eran personas muy importantes, y vamos a investigarlo”.

¿Cuántos científicos han muerto o desaparecido en Estados Unidos?

Entre los años 2022 y 2026 se estima que al menos seis científicos y profesionales vinculados a investigación nuclear y aeroespacial en Estados Unidos han muerto y otros cuatro han desaparecido en el último año.

El científico del Jet Propulsion Laboratory (NASA), Michael David Hicks, murió en California el 30 de julio de 2023 sin que se divulgaran las causas. Un año más tarde, el 4 de julio, Frank Maiwald, también miembro de este laboratorio, murió. El astrofísico Carl Grillmair, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), de Pasadena, murió durante un tiroteo en su casa en febrero de 2026.

Entre los desaparecidos figura la ingeniera aeroespacial del JPL (NASA), Mónica Jacinto Reza, quien desapareció el 22 de junio de 2025 cuando hacía senderismo en California. Anthony Chávez, del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, desapareció en mayo de 2025, el mismo año en que también desapareció Melissa Casias, científica vinculada a la investigación nuclear en ese estado. En agosto de 2025 desapareció Steven García, encargado de custodia de bienes en el Campus de Seguridad Nacional de Kansas City de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), en Albuquerque.

Desaparición de William Neil McCasland agranda el misterio

William Neil McCasland estuvo al frente del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en la base Wright-Patterson, en Dayton, Ohio. Es pública su afición por la ufología —la investigación de objetos no identificados o ovnis— y su breve vinculación con Tom DeLonge, exvocalista de Blink-182 y fundador de la organización To The Stars, para quien actuó como consultor no remunerado en asuntos militares y técnico-científicos tras su retiro.

El 6 de marzo, Susan McCasland Wilkerson, esposa de McCasland, escribió en su cuenta de Facebook para desmentir informaciones de prensa. “Es cierto que cuando Neil estaba en la Fuerza Aérea tenía acceso a algunos programas e información altamente clasificados”, escribió, pero aclaró que “se jubiló de la Fuerza Aérea hace casi 13 años y desde entonces solo ha tenido autorizaciones de seguridad muy comunes. Parece bastante improbable que alguien se lo haya llevado para extraerle secretos muy antiguos”.

McCasland Wilkerson explicó además que su esposo se distanció de DeLonge y de la comunidad que presionaba por la divulgación de información sobre ovnis después de que —según relató ella— hackers rusos accedieran a los correos electrónicos del estratega político John Podesta. Consideró que esa conexión no es motivo para un secuestro y aseguró que “Neil no tiene ningún conocimiento especial sobre los cuerpos extraterrestres”.

Su publicación en Facebook, que circuló ampliamente en redes sociales:

La ironía de la esposa y el contexto ovni del caso

“Aunque a estas alturas, sin absolutamente ningún rastro de él, quizá la mejor hipótesis sea que los extraterrestres se lo llevaron a la nave nodriza. Sin embargo, no se ha informado de avistamientos de una nave nodriza suspendida sobre las montañas Sandia”, ironizó McCasland Wilkerson.

La Oficina del Sheriff del Condado de Bernalillo sigue buscando a Neil McCasland. “Los investigadores han trabajado codo a codo con el FBI y otras agencias asociadas, y hasta ahora no han encontrado ninguna evidencia de juego sucio”, indicó el organismo en su cuenta de Facebook.

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