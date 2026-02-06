"Era algo extraño": Reportó el avistamiento de un supuesto ovni sobre un hospital en Santiago y esto le respondieron desde la DGAC

06 feb. 2026 - 16:18 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile publicó su informe mensual de casos reportados por la población que darían cuenta de la presencia de un objeto volador no identificado, mejor conocido como ovni.

En el documento emitido por la Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos figuran varios casos que no tuvieron explicación, pero también muchos otros que fueron resueltos.

En particular, aparece un caso reportado en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana, donde un hombre informó "lo que consideró una anormalidad aérea".

"En un momento desapareció"

Según reportó un hombre, a las 06:34 horas del 17 de octubre de 2025, vio un objeto extraño por alrededor de 15 minutos por encima del Hospital Ramón Barros Luco.

"Era algo extraño, difícil de explicar. Estaba suspendido en el cielo y en un momento se movió en dirección abajo y luego subió a la misma posición que se puede ver en la foto, hasta que en un momento desapareció", describió.

Las dos fotos tomadas por el hombre

¿Qué respondió la DGAC?

Tras una investigación de meses y un extenso análisis fotográfico, la DGAC concluyó que el objeto tenía "un volumen consistente con un globo parcialmente desinflado".

"De acuerdo al análisis del testimonio y de lo resultante de los estudios geográfico, forense, fotográfico, meteorológico y del tránsito aéreo, permitieron concluir que lo reportado fue el vuelo libre de un globo parcialmente desinflado. Se verificó que no existieron condiciones que significaran peligro para las operaciones aéreas", añadió el organismo.