La ruta aérea Santiago - Mendoza es la más peligrosa del mundo: ¿Cuáles son las razones?

06 feb. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Un ranking internacional posicionó la ruta Santiago - Mendoza como el trayecto aéreo más peligroso del mundo. Se trata de un informe de Tubli realizado en 2024, estudio que reveló cifras sorprendentes en ese viaje.

De esta manera, el periplo se transforma en un verdadero desafío para las tripulaciones y la tecnología aeronáutica que debe estar a la altura de las exigencias.

¿Por qué es tan peligrosa la ruta Santiago Mendoza?

Todo se debe a que el tramo atraviesa una de las zonas geográficas más complicadas para la aviación comercial. Esta ruta, de apenas 196 kilómetros, cruza la Cordillera de Los Andes, reconocida por sus condiciones atmosféricas extremas.

El ranking asignó a este vuelo un índice de turbulencia de 24,68 sobre 100, el más alto registrado a nivel global. Esto sucede por la combinación de vientos intensos, variaciones térmicas y bruscos cambios de presión. La cordillera genera corrientes de aire irregulares y movimientos verticales que se sienten con fuerza dentro de la cabina.

Pero eso no es todo. Según consigna Infobae, el contraste entre masas de aire frío y caliente potencia la inestabilidad en el tramo.

Chile aparece más de una vez en el top ten de los vuelos más peligrosos

En el segundo lugar de los vuelos más peligrosos del mundo vuelve a aparecer nuestro país con el tramo Córdoba - Santiago; en el séptimo lugar Santa Cruz - Santiago y en la décima plaza, San Carlos de Bariloche - Santiago.