Vacunación influenza 2026: Estos son los grupos que deben vacunarse obligatoriamente

06 feb. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, el Ministerio de Salud informó cuáles son los grupos de personas que deberán vacunarse obligatoriamente contra la influenza.

La medida preventiva para enfrentar la enfermedad que se replica año a año es parte de la recomendación que da la Organización Mundial de la salud.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

De acuerdo con un informe de salud del ISP, durante el año 2025 la influenza se posicionó como el segundo virus más detectado en Chile, con una positividad de 21,8% en la población.

Es por eso que, para contrarrestar ese porcentaje, el Ministerio de Salud publicó en el Diario Oficial que los siguientes grupos de la sociedad deberán vacunarse contra la enfermedad.

Grupos que deben vacunarse obligatoriamente:

Personal de la salud, desde trabajadores hasta voluntarios y estudiantes en práctica.

Personas mayores de 60 años.

Pacientes con enfermedades crónicas, entre los 11 y 59 años.

Embarazadas, en cualquier etapa del embarazo.

Lactantes y escolares, desde los 6 meses de edad y hasta 5.º año básico.

Familiares de lactantes prematuros de mayores de 37 semanas.

Familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de 6 meses.

Trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 8.º año básico.

Trabajadores de empresas avícolas, ganaderas y criaderos de cerdos.

Cuidadores de adultos mayores y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam).

La campaña de vacunación iniciará desde el mes de marzo del presente año y tendrá como objetivo aumentar el nivel de vacunación nacional en un 85%, así como aumentar la vacunación en cada grupo.

