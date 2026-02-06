PGU: Conoce quiénes pueden recibir un tope de $231 mil mensuales

06 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Con el inicio de febrero, comenzó la entrega del nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), un beneficio que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante el incremento de sus pensiones.

Consiste en un aporte económico de hasta $250.275, un monto que puede variar conforme al cumplimiento de requisitos y la edad.

¿Quiénes pueden obtener un tope de $231 mil de la PGU?

ChileAtiende indica que los beneficiarios de entre 65 y 81 años de edad pueden obtener un máximo de $231.732, dependiendo de su pensión base. En cambio, quienes tienen 82 años o más pueden recibir hasta $250.275.

A partir de septiembre de este año, los mayores de 75 años podrán recibir el tope de $250.275 si cumplen uno de los siguientes requisitos:

Si tiene 75 años o más al 30 de septiembre, el aumento se hará efectivo desde ese mes.

Si cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, tendrá derecho al aumento desde el mes de cumpleaños.

Si recibe una pensión de gracia o por leyes de reparación y tiene 75 años o más al 30 de septiembre, puede solicitarla en junio de ese año y cobrar desde septiembre.

Si es pensionado de gracia o por leyes de reparación y cumple 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027, puede solicitar y acceder a contar del mes de cumpleaños.

Requisitos para obtener la PGU

En cualquier caso, las condiciones principales para que un adulto mayor pueda solicitar el beneficio en línea (pulsa aquí), son la siguientes:

Tener 65 años o más.

No integrar el 10% más rico de la población.

Acreditar una residencia en Chile de 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad, más un período mayor a cuatro años de residencia en los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

Tener una tensión base menor al monto de la pensión superior.

