"No fue posible revertir el daño": Startup se declara en quiebra y acusan de estafa a cofundadora chilena

¿Qué pasó?

“Intenté hasta el último minuto salvar el proyecto”. Con esas palabras, el uruguayo Gabriel García, CEO de la startup Foccuz, lamentó el abrupto fin de la empresa, que recientemente se declaró en quiebra tras una supuesta “administración desleal” atribuida a una de sus cofundadoras, la chilena Claudia Van-os.

Foccuz había logrado consolidarse con fuerza en la gestión de ventas para distintas empresas: obtuvo un financiamiento de 980 mil dólares por parte de inversionistas y llegó a contar con 10 colaboradores, entre ellos cuatro chilenos. Sin embargo, el proyecto se desplomó cuando la compañía terminó con apenas 600 dólares en caja y deudas superiores a los US$44 mil.

“No fue posible revertir el daño”

Según información consignada por The Clinic, estas cifras forman parte de una querella presentada por García, en representación de Foccuz, en la que apunta a Van-os como la principal responsable del daño financiero.

En un mensaje publicado en LinkedIn, el CEO expresó el impacto emocional y profesional del cierre: “Pese a semanas de trabajo 24/7 buscando alternativas, apoyo e inversión, no fue posible revertir el daño”, escribió.

“Estos últimos 60 días han sido brutalmente duros, no solo en lo profesional y financiero, sino también en lo personal. Aun así, intenté hasta el último minuto salvar un proyecto en el que creía profundamente”, lamentó.

El ejecutivo también dedicó palabras de agradecimiento: “Gracias a los clientes, a los inversionistas y advisors que apoyaron este camino, y por sobre todas las cosas al equipo, por acompañarme hasta el último día”.

“Foccuz fue construido para resolver un problema real, y estamos orgullosos del impacto que logró generar en tan poco tiempo”, añadió.

“Sorprendido por el apoyo y preocupación por parte de nuestros competidores. Gracias”, cerró.

Cofundadora tenía un control exclusivo de las finanzas

En la demanda, García describe que Van-os habría aprovechado su control exclusivo de las finanzas para realizar transferencias millonarias hacia sus cuentas personales. Además, habría entregado información financiera falsa durante meses, lo que impidió alertar a tiempo el deterioro de la empresa.

El comunicado del CEO señala que esta situación dejó de forma repentina a Foccuz “sin liquidez y con deudas imposibles de enfrentar”.

Asimismo, detalla que la empresa ha sostenido reuniones directas con clientes y colaboradores para concretar un cierre “ordenado y responsable” de los contratos vigentes. En lo personal, García afirmó que solo tras cumplir con ese proceso evaluará sus oportunidades profesionales a futuro.

