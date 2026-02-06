"Vamos a ahorrar para..." Skarleth Labra revela el sueño que cumplirá tras ganar millonario premio

06 feb. 2026 - 09:50 hrs.

La personalidad televisiva chilena Skarleth Labra celebró un importante logro tras adjudicarse un premio de 20 millones de pesos al triunfar en un reconocido programa de baile emitido por Chilevisión. Luego de su victoria, la joven reveló cuál es el sueño que comenzará a cumplir gracias al millonario cheque.

La estudiante de periodismo conversó con Página 7, medio al que expresó su profunda gratitud por la experiencia vivida. “Muy agradecida. Como he dicho en otras ocasiones, muy feliz”, señaló, asegurando que aún asimila la magnitud del triunfo. Además, adelantó qué hará con el premio ya recibido.

El sueño de la casa propia de Skarleth

“Vamos a ahorrar para comprar una casita para un pie, y después ir juntando más para poder lograr ese sueño de comprarse la casita propia”, comentó, dejando en claro que su objetivo es avanzar hacia la anhelada vivienda propia.

Respecto a cómo enfrentó su participación en el programa de baile, Labra reconoció que el proceso estuvo lejos de ser sencillo. “Al principio fue difícil y ahora estas últimas semanas también fueron difíciles”, confesó.

“Pero se logró. Había días que no quería nada, días que, más encima, aparte de la universidad, me peleaba con Vasco, entonces era de extremo a extremo todo, de emoción a emoción. Y de verdad creo que la temporada terminó en el preciso momento, porque si duraba una semana más, mi salud mental ya explotaba. Han sido semanas muy agotadoras, pero el resultado valió la pena”, añadió.

Skarleth Labra se impuso en una final reñida, superando a Gabriel Urzúa, quien obtuvo el segundo lugar, Princesa Alba, que alcanzó el tercer puesto, y Faloon Larraguibel, que remató en cuarto lugar.

Todo sobre Famosos chilenos