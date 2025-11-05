El desahogo de Skarleth Labra por difícil momento académico: "Yo no sé qué les pasa a los profesores"

05 nov. 2025 - 16:54 hrs.

Skarleth Labra equilibra su vida entre sus estudios y su vida como influencer. Actualmente está estudiando la carrera de periodismo, aunque ya cuenta con cierta experiencia, debido a que ha trabajado en varios medios de comunicación.

La bailarina compartió un registro esta semana en el que justamente profundizó sobre su educación, afirmando que está pasando por un difícil momento académico. De hecho, aprovechó de desahogarse con sus seguidores.

El desahogo de Skarleth Labra

A través de un video, Labra comentó lo complejo que ha sido para ella compatibilizar sus estudios con su trabajo, considerando que forma parte de un exigente programa de baile en Chilevisión.

"Yo no sé qué les pasa a los profesores en la universidad. Se me ha hecho un poquito difícil todo. Lo que sí, y no solo hablo por mí, sino que lo digo por muchas personas que trabajan y estudian, las universidades deberían ofrecer más ayuda en ese sentido", sostuvo.

Skarleth sugirió que las centros educacionales deberían "ser más empáticos, porque uno no siempre puede cumplir con toda la asistencia".

"(Los profesores) se mandan comentarios pasivo-agresivos, como si uno no fuera responsable, y si ellos supieran todas las cosas que hago...", agregó la influencer, quien contó que intentó hablar con una docente para que le bajara su porcentaje de asistencia, a lo que ella se negó.

Todo sobre Famosos chilenos