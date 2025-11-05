Ignacia Antonia mostró cómo va la remodelación de su futura casa con AK4:20: Pintaron las iniciales de sus apellidos en la piscina

05 nov. 2025 - 13:58 hrs.

Ignacia Antonia y su pareja, Bastián Demonte, se encuentran a pocas semanas de irse a vivir juntos a una casa que decidieron remodelar por completo antes de instalarse, y que ya lleva un gran porcentaje de avance, de acuerdo a lo anunciado por la influencer.

La joven subió un video durante la jornada de este 4 de noviembre en el que aparecen los remozados espacios del que será su hogar no solo junto a Bastián, sino que también junto a la hija de ambos, que tiene fecha de nacimiento para las próximas semanas.

El nuevo hogar de Ignacia Antonia

Al comienzo del clip, la joven no ocultó su felicidad al ingresar a su futura residencia. "Estoy muy emocionada porque ya estoy viendo los avances de la nueva casa. Y cada vez queda menos para habitar la IA4:20 house", señaló.

Cabe precisar que su casa tiene dicho nombre, inspirado en las iniciales de su nombre, Ignacia Antonia, y el nombre artístico de Bastián, AK4:20.

Según se puede apreciar, la remodelación ocurrió principalmente en el patio. Los jóvenes decidieron cambiar el cierre perimetral, cubriéndolo por completo con un revestimiento oscuro, iluminando las paredes con pequeños plafones de luz.

Asimismo, también modificaron la piscina, repintándola y colocando en el fondo las letras D, por Demonte, y H por Hernández, apellido de Ignacia Antonia.

Nueva piscina de Ignacia y Bastián

Al finalizar el video, tras agradecer a la empresa que se encargó de las obras, cerró diciendo, mientras tocaba su abultado vientre, "solo espero que la casa esté lista antes de que esté lista ella", en referencia a su futura guagua.

Todo sobre Famosos chilenos