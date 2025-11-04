Ignacia Antonia celebrará Navidad por primera vez en su vida: ¿Por qué no lo hacía antes?

04 nov. 2025 - 09:55 hrs.

Después de Halloween, la Navidad está a la vuelta de la esquina. Esta festividad es la favorita de muchos, especialmente de los más pequeños, quienes esperan con ilusión que el Viejito Pascuero deje sus regalos. Sin embargo, no todas las familias eligen celebrar esta fecha.

Ese es el caso de la influencer chilena Ignacia Antonia, quien sorprendió a sus seguidores al revelar en una reciente transmisión en vivo que nunca ha festejado la Navidad. "Nunca en mi casa ha habido árbol, luces, nada, nada, básicamente. Yo nunca he celebrado Navidad en mi vida", confesó.

Incluso, detalló que tampoco lo hace con Halloween, pero crea contenido sobre ambas fechas para redes sociales porque es su trabajo, procurando tener listo el material días antes.

Ignacia Antonia celebrará Navidad por primera vez: ¿Por qué no lo hacía antes?

Ahora bien, este 2025 será completamente distinto, porque por primera vez en su vida, sí festejará la Navidad. ¿La razón? Ignacia está embarazada de una niña junto a su pareja, el cantante urbano AK4:20, quien desea que la pequeña viva esta experiencia.

Ignacia Antonia y AK4:20/Instagram

"A esta niña no solamente la voy a criar yo, es una crianza en conjunto, por eso es que hay que llegar a diferentes acuerdos y una de las cosas que mi novio me pidió es que si quería que la niña tuviera Navidad y si quería armar un árbol y tener la casa de Navidad (...) esa es una de las cosas en las que yo cedí", aseveró.

Respecto a la razón por la que no celebraba esta popular fecha, Ignacia explicó que quienes la siguen desde sus inicios saben que esto se debe a “temas religiosos”, aunque no profundizó en cuáles. Sin embargo, en una entrevista con La Cuarta en 2021, mencionó que junto a su familia son evangélicos.

Cabe destacar que la creadora de contenido ya tiene ocho meses de embarazo, y su parto estaría programado para mediados de diciembre, por lo que aún no sabe si podrá disfrutar de la celebración como tal.

