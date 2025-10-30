"Aprovéchalo antes que se vaya": Ignacia Antonia recibe desubicado comentario sobre su relación con AK4:20 y decide responder

30 oct. 2025 - 12:47 hrs.

Ignacia Antonia es una de las creadoras de contenido chilenas más reconocidas, con una enorme comunidad de seguidores que traspasa las fronteras del país. La influencer alcanzó fama a los 15 años y, aunque su carrera digital ha estado llena de éxitos, también ha debido enfrentar el lado más hostil de las redes sociales.

En más de una oportunidad la joven ha recibido comentarios malintencionados. Eso fue precisamente lo que ocurrió recientemente, luego de publicar un video en TikTok. En el clip, Ignacia participó en un popular trend con la canción "Addicted to You" de Shakira.

Ignacia Antonia recibe desubicado comentario

En el post, aparece junto a su pareja, el cantante urbano Bastián D’Amonte, más conocido como AK4:20, escribiendo "adicta a mi hombre", en alusión a la letra de la canción. Entre las reacciones destacó la de una usuaria que le comentó: "Eso, aprovéchalo antes que se vaya".

Las palabras de la usuaria, identificada como Coté, insinuaban que la relación de la influencer con el artista tendría los días contados. Sin embargo, Ignacia no dejó pasar el comentario y decidió responder con ironía: "¿Quién te hizo tanto daño, Coté?".

Cabe destacar que la tiktoker y el intérprete de "Me arrepentí" atraviesan una de las etapas más especiales de su vida, pues se encuentran en la dulce espera de su primera hija. Ignacia ya tiene siete meses de embarazo y, según ha contado en redes, el parto está previsto para mediados de diciembre.

Mientras aguardan con ilusión la llegada de su bebé, la pareja se ha volcado en la remodelación de su hogar, proyecto que ya muestra importantes avances y con el que buscan consolidar esta nueva etapa juntos, marcada la proyección familiar.

