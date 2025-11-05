Leonor Varela muestra llamativo procedimiento al que se sometió: "Casi me duermo"

05 nov. 2025 - 13:12 hrs.

Leonor Varela hizo noticia durante la semana pasada al revelar cómo es su nueva vida en Europa, luego de haberse mudado desde Estados Unidos. Hoy vive en París, mientras que su expareja, el argentino Lucas Akoskin, lo hace en Madrid, con lo que ambos se turnan para pasar tiempo con su hija.

Unos días más tarde, la actriz chilena ocupó sus redes sociales para mostrar a través de un video en Instagram un llamativo procedimiento al que se sometió.

El procedimiento de Leonor Varela

Varela señaló que recurrió a una clínica para iniciar un tratamiento que le ayudará con la calidad de la piel que hay en la zona de su estómago y también con su estado de ánimo. De hecho, detalló que la atención fue tan relajante que incluso le dieron ganas de dormir.

¿Qué dijo la actriz chilena?

A través de una historia de Instagram en la que aparecía recostada en una camilla, Varela explicó que "me acaban de hacer un tratamiento en la pancita porque después del embarazo la piel queda un poquito más suelta. No es un tema tanto de gordura, sino de calidad de piel".

Dicho esto, remarcó que el trabajo incluyó "un masaje exquisito. Yo casi me duermo. No duele nada y se los recomiendo".

La profesional a cargo indicó que trabajó con un equipo que combina "radiofrecuencia con ultrasonido" y que se enfocó en la "grasa subcutánea y mejorar la calidad de la piel".

