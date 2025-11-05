Extensiones, cambio de color e hidratación: Así es el nuevo look de Maite Phillips

05 nov. 2025 - 11:38 hrs.

Hace unas semanas, el influencer Lucas Crespo confirmó el término de su relación con Maite Phillips, joven a quien conoció en el reality "Gran Hermano" de Chilevisión, pero con quien se vinculó amorosamente en el exterior.

Unas semanas después del quiebre, la influencer ha estado activa en redes sociales y el fin de semana pasado subió un video mostrando su cambio de look, que marcaría el inicio de un nuevo ciclo en su vida.

El nuevo look de Maite Phillips

El registro fue publicado en Instagram en colaboración con un salón de belleza que se encargó de darle un nuevo aspecto y modificar el tono de su cabello.

Phillips se sometió también a una hidratación, con cuyo resultado quedó totalmente conforme: "Lo que hicimos fue sacar el cobrizo de mi pelo, que estaba como dorado, y yo soy fría, entonces nada que ver", explicó.

Pero no solo eso, ya que la estilista a cargo del proceso le agregó extensiones, las que la influencer mostró en otra publicación.

"Estamos emocionadas de darle vida al look con un cambio de color que ilumina tu rostro y extensiones que resaltan tu belleza natural", mencionó el salón de belleza.

