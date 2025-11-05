Hijo de Titi García-Huidobro y Pato Torres estaría en una relación con una popular influencer chilena

05 nov. 2025 - 10:42 hrs.

Un nuevo romance es el que se está tomando el mundo del espectáculo juvenil chileno. En esta oportunidad, se encuentra encabezado por el joven actor Matías Torres García-Huidobro, quien estaría en una relación con una popular influencer chilena.

Matías Torres, hijo de Pato Torres y Titi García-Huidobro, ganó notoriedad pública durante el 2024, tras participar como el doble de Pedro Campos en la teleserie "Nuevo Amores de Mercado".

Si bien no se vio su rostro en pantalla, en redes se hicieron virales los videos en los que se veía el detrás de escena de los momentos en que Pedro Campos, como "Pelluco", debía interactuar con su gemelo y viceversa, hablándole directamente a Matías.

La nueva pareja de Matías Torres

A su cuenta de TikTok, Matías publicó un romántico video emulando un diálogo de la conocida película "Enredados", en compañía de la influencer y también actriz, Paulina Fischer.

Ella es parte del grupo de comediantes de redes sociales llamados "Los Kabros", quienes suelen subir videos en los que realizan divertidos sketches y situaciones de comedia inspirados en situaciones de la vida cotidiana.

En su cuenta de TikTok, ella acumula más de 1 millón de seguidores, y si bien ninguno de los dos ha confirmado que están en una relación, los seguidores de ambos ya dan por hecho esta situación, y han advertido a Torres de que "cuide" a Paulina.

